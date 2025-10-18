La Unión Europea exige a los bancos modificar la forma de hacer los Bizums: así funcionarán desde hoy

Las transferencias instantáneas de dinero se han convertido en el método más común para saldar deudas entre personas, pagar cenas o comprar un producto de segunda mano. El auge de herramientas como Bizum, PayPal, Revolut o Wise ha llevado a la Unión Europea a tomar medidas para garantizar la seguridad de los usuarios, que cada vez más sufren fraudes relacionados con la seguridad de estas plataformas.

El Parlamento Europeo aprobó el pasado 13 de marzo de 2024 el Reglamento (UE) 2024/886 sobre las transferencias inmediatas en euros que modificaban los siguientes Reglamentos y Directivas:

Reglamento (UE) n.º 260/2012: establece las normas para crear la Zona Única de Pagos en Euros (SEPA) y unificar transferencias y domiciliaciones en euros dentro de la UE.

establece las normas para crear la y unificar transferencias y domiciliaciones en euros dentro de la UE. Reglamento (UE) 2021/1230: garantiza que los pagos transfronterizos en euros cuesten lo mismo que los pagos nacionales y sean transparentes.

garantiza que los que los pagos nacionales y sean transparentes. Directiva 98/26/CE: asegura la finalidad y seguridad jurídica de las operaciones en los sistemas de pago y liquidación de valores .

asegura la de las operaciones en los . Directiva (UE) 2015/2366 (PSD2): regula los servicios de pago electrónicos, fomentando la innovación, competencia y seguridad en los pagos digitales.

Este reglamento tiene tres fases de aplicación. La primera, que entró en vigor el 9 enero de 2025, afectaba a la manera en la que los usuarios recibían el dinero y se centra en la implementación de medidas de seguridad reforzadas.

En ese primer paso, los bancos ya no podrían cobrar más por una transferencia inmediata que por una transferencia tradicional. Esto convierte los pagos instantáneos en un servicio universal y asequible para todos los usuarios de la zona euro.

Más verificación para más seguridad

Ahora, también se quiere garantizar que las transferencias instantáneas estén disponibles para todos los ciudadanos europeos, con las mismas condiciones, seguridad y coste que una transferencia ordinaria. A partir de hoy, enviar dinero de una cuenta a otra dentro de la UE será tan rápido como mandar un WhatsApp.

Con esta nueva normativa, la UE obliga a los bancos y a estas plataformas de transferencias instantáneas a que apliquen unos pequeños pasos de verificación antes de pulsar el botón de enviar. Gracias a esto, se podrá "explotar todo el potencial de los pagos instantáneos para incrementar la autonomía financiera europea, modernizar los pagos y promover la innovación", según el texto oficial.

A partir de ahora, se crea una nueva herramienta de verificación del beneficiario, que permitirá confirmar el nombre del destinatario antes de ejecutar el envío del dinero. Este sistema busca prevenir fraudes y errores en la introducción de los datos de la cuenta (nombre y código IBAN).

Además, el reglamento refuerza el control contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML-CFT). Aunque ya no será necesario verificar cada pago en tiempo real, los bancos y entidades de pago deberán comprobar diariamente que sus clientes no figuran en listas de sanciones internacionales.

¿Cómo se harán los Bizums a partir de ahora?

Para los usuarios, la forma tradicional de realizar transferencias instantáneas cambiará muy poco. Toda la actualización importante se llevará a cabo en el último paso y será responsabilidad del proveedor, como Bizum, Revolut o PayPal:

Si la coincidencia es total: en los casos en que el nombre y el IBAN coincidan por completo, la transferencia se procesará sin problema.

en los casos en que el nombre y el IBAN coincidan por completo, la transferencia se procesará sin problema. Si la coincidencia es parcial: estos casos se darán si hay ligeras diferencias, como nombre abreviado, una tilde ausente o una letra cambiada. En estos casos, el sistema mostrará una alerta y el usuario podrá decidir si continuar bajo su responsabilidad. Antes de este cambio, si el cliente se equivocaba al introducir los datos, la responsabilidad recaía íntegramente en él.

estos casos se darán si hay ligeras diferencias, como nombre abreviado, una tilde ausente o una letra cambiada. En estos casos, el sistema mostrará una alerta y el usuario podrá decidir si continuar bajo su responsabilidad. Antes de este cambio, si el cliente se equivocaba al introducir los datos, la responsabilidad recaía íntegramente en él. No hay coincidencias: si la plataforma detectase que no coincide nada, el banco advertirá de que los datos no son correctos y alertará del posible riesgo de fraude. Por motivos de privacidad, no se mostrará el nombre real del titular de la cuenta destino.

A pesar de ello, en ningún caso el sistema bloqueará el envío de dinero, por lo que los usuarios pueden estar tranquilos. Para hacer esto, el sistema seguirá los siguientes pasos:

El proveedor comprobará si hay concordancia entre el IBAN y el nombre del beneficiario proporcionado por el ordenante.

En caso de que el proveedor del ordenante no cuente con la información necesaria para realizar esta verificación, pedirá al proveedor del ordenante que lo confirme.

Si los datos no coinciden, el proveedor del ordenante de la transferencia informará que podría estar enviando fondos a una cuenta incorrecta.

Si el nombre del beneficiario es similar pero no exacto, el proveedor mostrará el nombre correcto del beneficiario de la transferencia tal como aparece en sus registros.

Gracias al nuevo reglamento de la Unión Europea que entra en vigor hoy, losBizums serán más seguros para todos.