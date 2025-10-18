Yolanda Díaz lo confirma: el ministerio de Trabajo quiere ampliar el permiso laboral por fallecimiento de un familiar

Uno de los permisos laborales más reclamados por los trabajadores podría cambiar para siempre. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció este jueves en una rueda de prensa que el Gobierno estudia una reforma integral del permiso por fallecimiento de un familiar, con el objetivo de ampliar su duración y adaptarlo a las necesidades actuales. La noticia ha sido recibida con satisfacción por muchas personas, que consideraban insuficientes los dos días de permiso contemplados hasta ahora en la normativa laboral.

El objetivo de Yolanda Díaz es cambiar el Estatuto de los Trabajadores para que los permisos por fallecimiento de un familiar sean de hasta diez días y crear un nuevo permiso retribuido por duelo y cuidados paliativos de allegados. Estas fueron las pretensiones de la ministra que se dieron a conocer durante el desayuno informativo de Europa Press.

La propia Díaz se mostraba crítica con la legislación actual: "Nadie puede ir bien a trabajar a los dos días del fallecimiento de un padre, de una madre o de un hijo". La medida busca reforzar los derechos laborales y de conciliación en situaciones de pérdida o enfermedad grave, porque España se encontraba por detrás de otros países europeos.

Así es el permiso por fallecimiento actualmente

En la actualidad, el Estatuto de los Trabajadores establece dos días naturales de permiso por el fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho o familiares hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad, que se amplían a cuatro días cuando el trabajador necesita desplazarse fuera de su localidad. Algunos convenios colectivos mejoran este permiso, transformando los días en laborables o ampliando el grado de parentesco cubierto.

Sin embargo, a partir de ahora se mantendrá la estructura actual, que depende del grado de consanguinidad, pero elevará la duración hasta un máximo de diez días, dependiendo del parentesco. Además, el nuevo permiso por cuidados paliativos podrá combinarse con reducciones de jornada, y ambos permisos serán retribuidos por las empresas.

Según Díaz, se trata de una demanda "muy extendida" en la sociedad, porque "los permisos actuales son demasiado escasos".

Yolanda Díaz, muy insistente: "Un trabajador que entierra a su madre no es un absentista"

Durante su intervención, Yolanda Díaz insistió en desvincular los permisos laborales de los debates sobre el absentismo: "El que entierra a una madre o que no acude al trabajo porque tiene que cuidar a su hijo no es un absentista". La vicepresidenta recordó que el concepto de absentismo "no puede confundirse con los derechos laborales reconocidos".

Díaz confesó que España tiene un problema de productividad, pero sostuvo que "también se produce porque se obliga a los trabajadores a acudir al empleo en condiciones que no son favorables". Para la ministra, mejorar la conciliación y el bienestar es parte esencial de la solución: "Nadie puede rendir bien en el trabajo cuando acaba de perder a un ser querido".

Antonio Garamendi: "Cada día hay una ocurrencia nueva"

La reacción de la patronal no se hizo esperar. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, porque no está de acuerdo con esta idea. El líder de la patronal reprochó a la ministra de Trabajo que no ha informado previamente de la propuesta.

Garamendi lamentó que el plan se haya presentado sin un informe económico que lo avale, y reclamó que las reformas laborales "se negocien en el marco del diálogo social", junto con sindicatos y empresarios. Esta es la misma posición que comparten UGT y CCOO, que, aunque celebran el avance, piden que la modificación del Estatuto se haga con consenso.

Desde Comisiones Obreras, Unai Sordo valoró el anuncio como "una buena noticia", recordando que España "estaba a la cola en protección por fallecimiento de familiares". Para la UGT, la medida "supone un avance necesario" y situará a España "al nivel de los países europeos de su entorno". No obstante, insistió en que cualquier cambio de este tipo debe surgir del diálogo tripartito para garantizar equilibrio y estabilidad.

La ampliación del permiso por fallecimiento y la creación del nuevo permiso por duelo y cuidados paliativos se suman a otras iniciativas recientes en materia de conciliación, como la ampliación del permiso parental retribuido y los acuerdos en la Administración Central para el cuidado de mayores dependientes.