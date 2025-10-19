2025, el año de las macrooperaciones empresariales en el Archipiélago

2025 está siendo el año de las grandes operaciones empresariales en el Archipiélago. Los movimientos corporativos de envergadura se han ido sucediendo a lo largo de los meses, con adquisiciones y acuerdos vinculados a cantidades que han llegado a ser incluso récord a nivel nacional. La entrada de capital canario en la empresa Canaragua –que se dio a conocer esta misma semana y por la que Martinón, Domingo Alonso y Satocan se han hecho con el 45% de las acciones de esta compañía de una multinacional francesa– ha supuesto el broche de oro para un año repleto de acuerdos millonarios. Adquisiciones a través de las que firmas del Archipiélago han pasado a formar parte de empresas estratégicas para las Islas o han recuperado para el capital canario bienes que son auténticos emblemas inmobiliarios y turísticos del destino.

El movimiento empresarial más reciente anunciado en el Archipiélago –pero quizá no el último del año, ya que todavía quedan más de dos meses para que finalice 2025– vio la luz hace escasamente unos días. Una alianza empresarial isleña, a través de la sociedad Archipiélago Aguas, conseguía poner acento canario en Canaragua, un operador vital para el control del ciclo del agua en la región, del que hasta ahora el capital isleño estaba completamente ajeno.

Pero no ha sido el único del año. El verano ha sido el periodo más revuelto en lo que a grandes operaciones empresariales se refiere, con la firma de dos grandes movimientos. El primero en consolidarse fue la compra del complejo Mare Nostrum Resort, por parte de Spring Hotels. La cadena hotelera canaria desembolsó por el conglomerado turístico –de origen canario pero que estaba en manos de la cadena catalana Selenta Group– 430 millones de euros. Un montante que la convierte en la mayor operación de inversión hotelera registrada hasta la fecha, no solo en el Archipiélago sino en toda España.

Por el complejo Mare Nostrum también se interesó Lopesan Hotel Group, con la intención de desembarcar por primera vez en Tenerife. Aunque esa posibilidad no fructificó, sí que se anunció el pasado mes de agosto que el grupo de la familia López ultimaba la compra del hotel Bahía del Duque en Tenerife –uno de los establecimientos más lujosos y señeros de la Isla, propiedad de la Compañía de las Islas Occidentales–, por 320 millones de euros. Un acuerdo que llegaba meses después de que Lopesan Hotel Group consiguiera desembarcar en el centro financiero de Madrid con la adquisición del hotel Miguel Ángel.

Pero el año 2025 también ha dejado grandes operaciones empresariales que pretendieron mantener en manos canarias otra de las empresas estratégicas para el Archipiélago: Naviera Armas. A pesar del interés mostrado por el grupo canario –liderado por Boluda al que se sumaban grandes empresarios de las Islas–, el grupo Baleària se hacía en agosto con el control de la compañía fundada por Antonio Armas en 1941, aportando 210 millones de euros. Frustrando una operación que tenía el aval del Gobierno de Canarias, interesado en que una empresa estratégica para el transporte de ciudadanos y mercancías en las Islas continuase teniendo capital canario.