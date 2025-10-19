Cajasiete renueva las instalaciones de su sede central

Cajasiete inauguró el pasado viernes las instalaciones renovadas de su sede central, ubicada en la avenida Manuel Hermoso Rojas de Santa Cruz de Tenerife, en un acto que congregó a cerca de un centenar de asistentes, entre autoridades, directivos, empleados y clientes. Desde la entidad aseguran que la remodelación supone no solo una mejora de los espacios, sino también la reafirmación del compromiso con la atención personal y cercana que caracteriza a la cooperativa de crédito.

Las nuevas instalaciones integran la oficina bancaria, zonas de atención personalizada para banca privada y de empresas, así como espacios polivalentes concebidos todos ellos bajo el modelo de «hogar financiero», un concepto que busca ofrecer al cliente un entorno acogedor, de confianza y en el que pueda sentirse «como en casa», encontrando respuesta a sus necesidades financieras.

Durante el acto, el presidente de Cajasiete, Manuel del Castillo, destacó que «esta reinauguración simboliza no solo la renovación de nuestras instalaciones, sino también la renovación del compromiso que mantenemos con Canarias, con sus personas y con su futuro».

Por su parte el director general, Luis Alberto Díaz Dorta puso en valor que «esta sede refleja lo que somos: una entidad canaria, cooperativa y humana, que acompaña a su gente en cada paso y que mira al futuro con esperanza».

Nuevas inversiones

Cajasiete, la única entidad financiera canaria, consolida con este proyecto un modelo de éxito basado en la participación de sus socios, la cercanía y la sostenibilidad. La cooperativa continúa ampliando su presencia territorial y reforzando su estructura con nuevas inversiones. Entre ellas destacan la reciente apertura de una nueva oficina en la zona de Siete Palmas (Gran Canaria), donde además ha adquirido un edificio emblemático que será su futura sede central en la provincia de Las Palmas; y la inminente apertura de una oficina en el municipio de San Mateo.

En total, Cajasiete cuenta ya con 89 oficinas repartidas por todo el Archipiélago, una apuesta por, según apuntan desde la compañía, «la atención personal y personalizada que, alejada de la tendencia de los demás actores del sector financiero, la posiciona con una de las principales cuotas de mercado en Canarias en lo que a número de oficinas se refiere».

Desde la óptica económica, la entidad supera los 6.800 millones de euros de volumen de negocio, incrementando tanto el crédito como los depósitos de su clientela, que a cierre del último ejercicio alcanzaron los 2.449 millones y los 3.899 millones de euros, respectivamente. Actualmente, Cajasiete atiende las necesidades financieras de más de 300.000 canarios, respaldada por una base social de más de 62.000 socios, y mantiene una solvencia del 21,2%, lo que la sitúa entre las entidades financieras más sólidas del país y como la más solvente de las que operan en Canarias. «Estos resultados refuerzan la capacidad de Cajasiete para seguir invirtiendo en la mejora de sus infraestructuras y servicios, fortaleciendo así su compromiso con la sociedad canaria y con la economía», afirman desde la compañía.

La entidad demuestra que el crecimiento económico y la solidez financiera son el «soporte para seguir invirtiendo en proximidad, confianza y servicio personalizado». Este proyecto simboliza la visión de Cajasiete: «una cooperativa que crece junto a su gente, acompañando a cada canario en cada paso y construyendo un futuro sostenible y lleno de oportunidades».

Desde Cajasiete subrayan que la entidad redistribuye el beneficio de su actividad de manera que impacta de forma directa y positiva en la sociedad. Esto se materializa en múltiples iniciativas sociales, económicas y ambientales que, en los últimos 10 años, superan las 170.000 acciones formalizadas y los 20 millones de euros invertidos.

«Una aportación que solo es posible gracias a la confianza que las personas, profesionales, organismos y empresas depositan en la cooperativa y que es devuelta a la sociedad materializada en todas estas acciones», reconocen desde Cajasiete.