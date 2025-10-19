Canarias lidera la subida de precios en vivienda extranjera pese a caer las ventas

Canarias vive una paradoja inmobiliaria: las compraventas de viviendas libres por parte de extranjeros cayeron un 7,7% en el primer semestre de 2025, el mayor retroceso de todo el país. Sin embargo, el precio medio del metro cuadrado en esas operaciones se disparó un 14,1% interanual, una de las subidas más pronunciadas a nivel nacional.

Así lo revela el último informe del Consejo General del Notariado, que también confirma que, a pesar del descenso en las islas, en el conjunto de España las compraventas por parte de extranjeros crecieron un 2%, alcanzando un total de 71.155 operaciones.

Este contraste pone de relieve que, aunque se formalizan menos transacciones en el archipiélago, la calidad y el valor de las operaciones aumentan notablemente.

Las cifras publicadas por el Consejo General del Notariado muestran que Canarias lidera la caída de operaciones, junto a Baleares (-6,8%), Navarra (-3,7%) y Comunidad Valenciana (-3,6%). En el extremo opuesto, comunidades como Asturias (+30,8%), Castilla y León (+25,9%) o Galicia (+14,3%) marcan los mayores avances.

Pero Canarias destaca por otro motivo: su fuerte encarecimiento por metro cuadrado, que la sitúa solo por detrás de Madrid (+17,1%) y La Rioja (+16,3%). El precio medio nacional abonado por extranjeros fue de 2.417 €/m², aunque en Canarias los importes fueron significativamente más altos, sobre todo entre los no residentes.

Perfil del comprador extranjero en Canarias

En el caso del archipiélago, el peso de los extranjeros sigue siendo importante. Entre los residentes, los italianos lideraron las compras con un 22,5%, seguidos por los británicos (7,5%). En cambio, entre los no residentes, los alemanes fueron los más activos, con el 22% de las operaciones, y los italianos les siguieron con un 11,6%.

Esta configuración revela el fuerte arraigo de determinadas comunidades extranjeras en las islas, y su interés continuado por residir o invertir en el mercado inmobiliario canario, pese a la reducción general en número de transacciones.

A pesar de la caída en compraventas, Canarias ocupa la cuarta posición nacional en hipotecas solicitadas por extranjeros, con un 7,6% del total, según los datos más recientes de idealista/hipotecas.

Solo la Comunidad Valenciana (27,5%), Andalucía (20,5%) y Cataluña (14,6%) tienen un peso mayor en este tipo de operaciones. Esta cifra es reveladora: quienes sí compran en Canarias, lo hacen a precios altos y, en muchos casos, financiados a través del sistema hipotecario español.

El informe indica que, en general, los extranjeros solicitan hipotecas de unos 176.140 euros de media para viviendas que rondan los 244.000 euros de valor. En la mayoría de los casos, estas propiedades están ubicadas en zonas costeras de alto atractivo turístico o residencial.

El informe de idealista también señala que los ciudadanos alemanes concentraron el 17,1% de la demanda hipotecaria extranjera en el tercer trimestre de 2025, lo que representa la cifra más alta de la serie histórica.

Les siguen los británicos (13,7%), franceses y suizos (ambos con un 8,7%), y los neerlandeses (8,3%). También figuran en el top 10 Estados Unidos, Bélgica, Irlanda, Suecia e Italia. El resto de países aglutina un 25,6% de la demanda, aunque con un peso residual por nacionalidad.

Canarias, donde los alemanes lideran la compraventa entre no residentes, también se beneficia de este dinamismo germano en la financiación de vivienda.

¿Qué tipo de hipotecas solicitan los extranjeros?

Idealista/hipotecas detalla que los extranjeros que piden hipotecas en España suelen:

Tener una media de 43 años

Pedir una financiación del 75% del valor del inmueble

Tener un nivel de endeudamiento bajo ( 25% )

) Y contar con ingresos medios de 6.422 euros al mes, aunque los suizos y estadounidenses superan los 9.000 euros, mientras que los italianos no alcanzan los 5.000.

Suecia, por ejemplo, es la nacionalidad que solicita los préstamos de mayor importe (casi 210.000 euros) y que se interesa por viviendas más caras (una media de 301.000 euros).