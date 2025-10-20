La gasolina más barata de este lunes en la provincia de Las Palmas

Hoy lunes 20 de octubre las gasolinas más baratas de la provincia de Las Palmas las puedes encontrar en Gran Canaria para la Gasolina 98 a 1,104€ el litro en la estación de servicio OCÉANO de Calle Alegría 2 en el municipio de Telde, seguida de la estación de servicio OCÉANO a 1,125€ el litro, situada en el municipio de Agüimes en Calle Garlopa 41 en la isla de Gran Canaria.

En la isla de Gran Canaria podrás encontrar la Gasolina 95 más barata de toda la provincia de Las Palmas a 0,955€ el litro en PETROPRIX en POLIGONO SAN ISIDRO, 22 del municipio de Gáldar en la isla de Gran Canaria, seguida de la gasolinera H2EXAGON LAS TORRES de CALLE ARRECIFE, 33 de Gran Canaria situada en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria con un precio de 0,965€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Las Palmas se encuentra en el municipio de Gáldar, POLIGONO SAN ISIDRO, 22 en la isla de Gran Canaria, a 0,945€ el litro en la estación de servicio PETROPRIX y la siguiente más barata la puedes encontrar Gran Canaria, a 0,960€ el litro en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ en CALLE AYAGAURES, 3 del municipio de Las Palmas de Gran Canaria.

La gasolina más barata de este lunes en Gran Canaria

El gasoil más barato lo encontraremos en Gáldar, en la estación PETROPRIX en POLIGONO SAN ISIDRO, 22, donde el diésel está a 0,945€ el litro. La segunda mejor opción está en Las Palmas de Gran Canaria, a 0,960€ el litro en SANTANA DOMINGUEZ en CALLE AYAGAURES, 3.

La Gasolina 95 más barata en Gran Canaria de hoy lunes 20 de octubre, está en Gáldar, POLIGONO SAN ISIDRO, 22, en la estación PETROPRIX, donde está a 0,955€ el litro. La otra opción está en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE ARRECIFE, 33, a 0,965€ el litro en la estación H2EXAGON LAS TORRES.

Para la Gasolina 98 más barata de Gran Canaria hay que ir hasta Telde, Calle Alegría 2, a la gasolinera OCÉANO, donde el litro está a 1,104€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Agüimes, Calle Garlopa 41, en la OCÉANO, que está a 1,125€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Lanzarote

La Gasolina 95 más barata en Lanzarote de hoy lunes 20 de octubre, está en Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139, en la estación PLENERGY, donde está a 1,009€ el litro. La otra opción está en Arrecife, CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, a 1,009€ el litro en la estación PLENERGY.

Para la Gasolina 98 más barata de Lanzarote hay que ir hasta Arrecife, Carretera Arrecife a Aeropuerto km 1,4, a la gasolinera DISA NUEVA AEROPUERTO, donde el litro está a 1,179€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Haría, Carretera General del Norte km 16,1, en la PCAN ARRIETA, que está a 1,199€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Arrecife, en la estación PLENERGY en CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde el diésel está a 0,989€ el litro. La segunda mejor opción está en Arrecife, a 0,989€ el litro en PLENERGY en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N.

La gasolina más barata de este lunes en Fuerteventura

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Fuerteventura, la estación de servicio PCAN GIL de Puerto del Rosario tiene el carburante Gasolina 98 a 1,268€ el litro en Calle Almirante Lallermand, 31. En Antigua, Carretera Puerto del Rosario - El Castillo km 8, la estación de servicio DISA EL MATORRAL encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,269€ el litro.

Para llenar el tanque hoy lunes 20 de octubre con Gasolina 95 al mejor precio en Fuerteventura, hay que ir hasta Antigua, CALLE JANANA, 46 a la estación de servicio PETROPRIX para llenar el tanque por 1,059€ el litro. Otra opción sería ir hasta Tuineje, a AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16, donde la estación de CEPSA GRAN TARAJAL ofrece la Gasolina 95 a 1,129€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Fuerteventura se encuentra hoy en Antigua, estación PETROPRIX de CALLE JANANA, 46, donde sale a 0,999€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Tuineje, estación de SANTANA DOMINGUEZ en Avenida Paseo La Libertad, donde se puede encontrar el gasoil a 1,040€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Las Palmas de Gran Canaria

En cuanto a la Gasolina 98, la estación H2EXAGON ESCALERITAS de Avenida Escaleritas 112 es la que tiene más barato el litro en Las Palmas de Gran Canaria, a 1,169€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación SANTANA DOMINGUEZ en CALLE AYAGAURES, 3 a 1,180€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Las Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria) de este lunes 20 de octubre está en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ a 0,960€ el litro de diésel en CALLE AYAGAURES, 3. La segunda opción más barata es la estación H2EXAGON LAS TORRES a 0,965€ el litro de Gasóleo A en CALLE ARRECIFE, 33.

La estación H2EXAGON LAS TORRES es la más barata de Las Palmas de Gran Canaria para la Gasolina 95 de CALLE ARRECIFE, 33, a 0,965€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación PETROPRIX a 0,965€ el litro en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

La gasolina más barata de este lunes en Telde

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Telde está a 1,104€ el litro, en Calle Alegría 2 en la estación de servicio OCÉANO. La estación CANARY OIL, S.L. ofrece la segunda mejor opción, a 1,180€ el litro, en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

El diésel más barato está en PETROPRIX, a 0,999€ el litro, situada en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1. La segunda opción más barata es la estación CANARY OIL, S.L. que ofrece el gasoil a 0,999€ el litro en Gasóleo A en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

La Gasolina 95 más barata de hoy, lunes 20 de octubre, está en la estación de servicio OCÉANO de Calle Alegría 2 a 0,996€ el litro de Gasolina 95, situada en Telde. La estación de servicio PETROPRIX de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 0,999€ el litro.

