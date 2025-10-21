Gasolineras más baratas hoy: encuentra la gasolina con el precio más bajo de hoy sábado en tu municipio

En la isla de Gran Canaria podrás encontrar la Gasolina 95 más barata de toda la provincia de Las Palmas a 0,945€ el litro en PETROPRIX en POLIGONO SAN ISIDRO, 22 del municipio de Gáldar en la isla de Gran Canaria, seguida de la gasolinera H2EXAGON NORTE de Carretera General del Norte km 13 de Gran Canaria situada en el municipio de Moya con un precio de 0,959€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Las Palmas se encuentra en el municipio de Gáldar, POLIGONO SAN ISIDRO, 22 en la isla de Gran Canaria, a 0,945€ el litro en la estación de servicio PETROPRIX y la siguiente más barata la puedes encontrar Gran Canaria, a 0,960€ el litro en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ en CALLE AYAGAURES, 3 del municipio de Las Palmas de Gran Canaria.

Hoy sábado 25 de octubre las gasolinas más baratas de la provincia de Las Palmas las puedes encontrar en Gran Canaria para la Gasolina 98 a 1,125€ el litro en la estación de servicio OCÉANO de Calle Garlopa 41 en el municipio de Agüimes, seguida de la estación de servicio H2EXAGON ESCALERITAS a 1,169€ el litro, situada en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria en Avenida Escaleritas 112 en la isla de Gran Canaria.

La gasolina más barata de este sábado en Gran Canaria

En cuanto el diésel más barato de Gran Canaria, la estación de servicio PETROPRIX de Gáldar en POLIGONO SAN ISIDRO, 22 tiene un precio de 0,945€ el litro.

La estación de OCÉANO en Agüimes, Calle Garlopa 41, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Gran Canaria, a 1,125€ el litro. Otra opción está en Las Palmas de Gran Canaria, Avenida Escaleritas 112, en la estación H2EXAGON ESCALERITAS a 1,169€ el litro.

Gran Canaria tiene hoy, sábado 25 de octubre, la Gasolina 95 más barata en Gáldar, POLIGONO SAN ISIDRO, 22, en la estación de servicio PETROPRIX a 0,945€ el litro. La segunda más económica de la isla de Gran Canaria estaría en Moya, H2EXAGON NORTE, en Carretera General del Norte km 13, donde el litro está a 0,959€.

La gasolina más barata de este sábado en Lanzarote

La Gasolina 95 más barata en Lanzarote de hoy sábado 25 de octubre, está en Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139, en la estación PLENERGY, donde está a 1,009€ el litro. La otra opción está en Arrecife, CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, a 1,009€ el litro en la estación PLENERGY.

El gasoil más barato lo encontraremos en Arrecife, en la estación PLENERGY en CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde el diésel está a 0,989€ el litro. La segunda mejor opción está en Arrecife, a 0,989€ el litro en PLENERGY en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N.

Para la Gasolina 98 más barata de Lanzarote hay que ir hasta Haría, Carretera General del Norte km 16,1, a la gasolinera PCAN ARRIETA, donde el litro está a 1,199€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Tías, Carretera LZ-2 Arrecife - Yaiza km 6,7, en la SPL, que está a 1,238€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en Fuerteventura

La estación PETROPRIX de CALLE JANANA, 46 en el municipio de Antigua es la más barata de Fuerteventura para la Gasolina 95, a 1,059€ el litro, seguida por la estación CEPSA GRAN TARAJAL de AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16 del municipio de Tuineje a 1,139€ el litro.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Fuerteventura se encuentra en el municipio de Puerto del Rosario, en la estación de servicio PCAN GIL en Calle Almirante Lallermand, 31, a 1,268€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA EL MATORRAL en Carretera Puerto del Rosario - El Castillo km 8 de Antigua a 1,269€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Fuerteventura está en la estación de servicio PETROPRIX de CALLE JANANA, 46 en el municipio de Antigua a 0,999€ el litro. La segunda opción más barata es la estación SANTANA DOMINGUEZ de Avenida Paseo La Libertad en Tuineje a 1,040€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este sábado en Las Palmas de Gran Canaria

El Gasóleo A más barato de Las Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria) de este sábado 25 de octubre está en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ a 0,960€ el litro de diésel en CALLE AYAGAURES, 3. La segunda opción más barata es la estación H2EXAGON LAS TORRES a 0,965€ el litro de Gasóleo A en CALLE ARRECIFE, 33.

En cuanto a la Gasolina 98, la estación H2EXAGON ESCALERITAS de Avenida Escaleritas 112 es la que tiene más barato el litro en Las Palmas de Gran Canaria, a 1,169€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación SANTANA DOMINGUEZ en CALLE AYAGAURES, 3 a 1,180€ el litro.

La estación H2EXAGON LAS TORRES es la más barata de Las Palmas de Gran Canaria para la Gasolina 95 de CALLE ARRECIFE, 33, a 0,965€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación PETROPRIX a 0,965€ el litro en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

La gasolina más barata de este sábado en Telde

El diésel más barato está en PETROPRIX, a 0,999€ el litro, situada en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1. La segunda opción más barata es la estación CANARY OIL, S.L. que ofrece el gasoil a 0,999€ el litro en Gasóleo A en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

La Gasolina 95 más barata de hoy, sábado 25 de octubre, está en la estación de servicio PETROPRIX de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 a 0,999€ el litro de Gasolina 95, situada en Telde. La estación de servicio CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 0,999€ el litro.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Telde está a 1,180€ el litro, en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 en la estación de servicio CANARY OIL, S.L.. La estación OCÉANO ofrece la segunda mejor opción, a 1,197€ el litro, en Calle Alegría 2.

