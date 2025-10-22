‘Batalla campal’ por la vivienda: la demanda crece un 43% en Canarias en un año

Quienes buscan comprar una casa en Canarias parecen multiplicarse. La demanda para convertirse en propietario de un inmueble no para de crecer, impulsada por el aumento de la población, el atractivo que las Islas suscitan en compradores extranjeros y la bajada de tipos. Tal es así que los interesados en en adquirir una vivienda en la región se han disparado un 43% solo en el último año. Un incremento desorbitado para tan solo doce meses, que pone en evidencia la efervescencia que vive el mercado inmobiliario. Pero los compradores no lo tienen fácil. No solo porque la mayoría primero deben ahorrar el dinero para la entrada y después conseguir la financiación, sino porque no hay una oferta que permita hacer frente a las miles de peticiones que se registran cada año. Y esto no hace otra cosa que subir y subir los precios, generando una auténtica batalla campal.

Así lo ha constatado el Grupo Tecnocasa en su último informe, que analiza el mercado de la vivienda en Canarias en los primeros tres trimestres del año. El análisis indica que solo, hasta septiembre, se han recibido 10.269 solicitudes de compra en el Archipiélago, frente a las 7.176 del año anterior. En el lado contrario, la oferta es más reducida respecto a las mismas fechas de 2024. Un contexto que continúa alimentando la subida de precios. De acuerdo con los datos del informe, las casas se han encarecido un 5% este año. Un 5,8% en Tenerife –donde el metro cuadrado escala hasta los 1.861 euros– y un 4,5% en Gran Canaria, con el metro cuadrado a 1.457 euros.

Una tensión en el mercado inmobiliario que está favoreciendo a los vendedores. No solo un 15,7% de las viviendas que salen a la venta está sobrevalorada por sus propietarios, sino que la demanda de los interesados es tan grande y la oferta tan pequeña que deja poco margen a la negociación. Lázaro Cubero, director de Análisis del Grupo Tecnocasa, destaca que «ahora es un buen momento para vender una vivienda en Canarias pues la negociación entre comprador y vendedor es baja». Los interesados apenas logran rascar durante la negociación una rebaja del 5,6%, lejos del 7,1% que se conseguía en 2024 y un porcentaje muy lejano del 12% del año 2021, cuando el mercado continuaba aún aletargado por la parálisis que ocasionó la pandemia durante el año 2020.

Hipotecas

En el informe se analizan dos de los puntos que están alimentando ese incremento de la demanda: las hipotecas y el incremento de la población. Sobre las primeras, la bajada de los tipos de interés ya se está trasladando a los nuevos créditos suscritos. Aun así, ocho de cada diez nuevas hipotecas concedidas este año en la comunidad son a tipo fijo. Y como ejemplo, por cada 100.000 euros de capital prestado a 25 años, la cuota mensual hipotecaria se sitúa ahora entre los 465 y los 522 euros.

Respecto al incremento de la población, el informe señala que en los próximos cinco años Canarias ganará más de 139.000 habitantes, lo que incrementará el número de hogares hasta los 947.333. Esto significa que será necesario disponer de 74.824 viviendas en las que puedan residir las familias que se creen en el próximo lustro.

La compraventa más común en el Archipiélago es la de una vivienda de entre 75.000 y 150.000 euros. Hasta ocho de cada diez casas vendidas en Gran Canaria tenía un precio dentro de este margen y entre estos precios se encontraban, igualmente, algo más de la mitad de las compraventas registradas en Tenerife. En esta última isla, también es importante el porcentaje de operaciones enmarcadas entre los 150.000 y los 225.000 euros, el 28,4%, ya que los precios son sensiblemente más altos.

Antigüedad

El inmueble que más se vende en Tenerife es un piso de más de 100 metros cuadrados, con tres dormitorios y una antigüedad de entre 20 y 30 años. La vivienda más vendida en Gran Canaria tiene las mismas características, pero es más antigua, entre 40 y 60 años.

¿Cuál es el perfil del comprador? El informe señala que se trata de una persona que adquiere su primera vivienda, no para invertir, sino para vivir en ella. Compra el inmueble con una hipoteca a 25 o 34 años y tiene nacionalidad española. El comprador nacional supone más del 80% de la actividad de esta inmobiliaria en Canarias.

El análisis también se detiene en señalar cuáles son los municipios que tienen un mayor dinamismo inmobiliario, es decir, en cuáles salen a la venta más casas de cada 100. Y no hay sorpresas, de nuevo aquellas localidades con mayor actividad turística son las que se posicionan en lo alto del ranking. San Bartolomé de Tirajana, Adeje y La Oliva son los municipios con mayores niveles de operaciones respecto a su parque de vivienda.