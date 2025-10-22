La economía canaria se acerca a una fase de meseta
El Ejecutivo canario advierte que se avecina un inevitable «frenazo» económico
El vicepresidente Domínguez subraya que más allá de los vaivenes del PIB, la clave para el futuro inmediato del Archipiélago es la defensa del REF
Es inevitable. La economía canaria no iba a crecer en adelante al ritmo vertiginoso al que lo ha hecho en los últimos años, una vez superada la crisis de la covid y gracias, sobre todo, a la fiebre de los viajes y del ocio que se propagó tras la pandemia a lo largo y ancho de Europa. Se avecina un «frenazo» económico, un frenazo lógico que se producirá antes o después pero que en todo caso se producirá. Es la advertencia que ayer dejó el vicepresidente y consejero de Economía del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, en una jornada en la que hizo un prolijo repaso de las grandes magnitudes de la Comunidad Autónoma, esto es, de la particular macroeconomía del Archipiélago, ante empresarios, sindicatos y demás agentes socioeconómicos.
«No somos triunfalistas porque sabemos que en ejercicios futuros el crecimiento del PIB será más lento, no es que vaya a descender pero sí que no va a crecer al ritmo que lo ha hecho en 2024 y que prevemos va a crecer en el ejercicio 2025», explicó ayer el también líder del Partido Popular en la región. En todo caso, algo sí puede aventurarse con muchas posibilidades de acertar: el Producto Interior Bruto (PIB) autonómico no crecerá en 2026 ese 4,4% que se incrementó el año pasado. No hay margen para ello: el número de turistas, que este año rondará los 18 millones, está en máximos históricos, como también el gasto que todos esos visitantes hacen durante sus vacaciones en el Archipiélago; las exportaciones de bienes podrán aumentar, pero en ningún caso serán determinantes en un territorio que, como Canarias, no es precisamente un actor principal en el mercado exterior de España, más bien al contrario; y las actividades emergentes, como pueden ser las industrias audiovisual y de los videojuegos, aún no tienen un peso tan relevante en el PIB -ni mucho menos- como para ser motor de un crecimiento económico al ritmo de los últimos ejercicios. Se entra, en definitiva, en una fase de ‘meseta económica’ tras años de récords al calor, una vez más, del turismo.
«El PIB no crecerá al ritmo que lo ha hecho», subrayó Domínguez, lo que «obligará a tomar decisiones para mantener los índices actuales y apoyar el turismo», que sostiene el 40% del empleo y genera gran parte de la recaudación impositiva con que se financian los servicios públicos, recordó el vicepresidente. ¿Significa esto que hay riesgo de recesión a medio plazo?, es decir, riesgo de que la economía decrezca. En absoluto. O cuando menos no es un escenario que esté en las previsiones de los técnicos del Ejecutivo autonómico; es más, tampoco en las de ningún organismo, think tank o laboratorio de análisis. Lo que sí es más que previsible, cabe insistir, es ese «frenazo» más o menos inminente.
Diversificación
En lo relativo al presente, el vicepresidente y consejero hizo hincapié en que la economía insular ha dado pasos hacia una de sus grandes metas históricas: la de la diversificación, o lo que es lo mismo: la incorporación de nuevos sectores y actividades con el suficiente peso específico en el PIB como para servir de muleta del turismo -que no para sustituirlo ni reducirlo- cuando lleguen épocas de vacas flacas al negocio de los viajes. «La economía canaria ha cumplido su principal propósito, que no es otro que diversificarse», enfatizó Manuel Domínguez. ¿Ejemplos? Pues los mencionados sectores del audiovisual y los videojuegos, el cada vez mayor número de películas y series que se ruedan aquí -con la proliferación de negocios digamos adyacentes: maquillaje, suministro de maquinaria...- o la misma reparación naval, por ejemplo.
En cualquier caso, el titular del área de Economía del Gobierno autonómico ahondó en que más allá de los vaivenes del PIB, más inevitables si cabe en una región con tanta dependencia del exterior como la isleña, la clave de bóveda del futuro de la economía es la salvaguarda del Régimen Económico y Fiscal (REF). «Es nuestra principal ventaja competitiva», remarcó.
Apuntes
El Archipiélago en cifras
- El vicepresidente y consejero de Economía del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, explicó ayer que el Producto Interior Bruto (PIB) de la Comunidad Autónoma creció en 2024 un más que notable 4,4%, por encima de la media nacional gracias al renovado auge que ha experimentado la industria turística en los últimos años.
- El representante del Gabinete presidido por Fernando Clavijo apuntó que esa mejoría económica se ha trasladado a la sociedad. Sin ir más lejos, detalló, «se ha logrado reducir en torno a 50.000 personas», entre 2023 y 2024, el número de canarios en riesgo de pobreza y/o exclusión social.
- Desde 2023 hasta septiembre de 2025 se contabilizaron en las Islas 80 afiliaciones nuevas a la Seguridad Social al día, alcanzando así el récord absoluto de trabajadores en alta laboral: 945.251 en septiembre de 2025.
- Entre 2023 y 2024, la inversión económica dejada en las Islas por la industria creativa -audiovisual, videojuegos, animación...- aumentó un 40%.
- El turismo aporta seis de cada diez euros de la actividad económica generada en Canarias. Mientras, el comercio al por menor está también por encima de la media nacional: sube un 3,7% con respecto a 2024.
- Las Islas han aumentado el número de personas autónomas en 6.000, una media de ocho nuevos autónomos al día en los dos últimos años.
