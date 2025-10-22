Estas son las medidas del Gobierno para combatir la crisis de la vivienda en España

La crisis de la vivienda es uno de los temas más preocupantes en España. El difícil acceso o emancipación ha llevado al Estado a tomar diferentes medidas para facilitar el acceso y que la sociedad pueda disfrutar de una vivienda digna.

Tras la publicación del vídeo publicado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana que con el objetivo de celebrar el 47 aniversario de artículo 47 de la Constitución Española, no ha sido bien recibido entre los españoles debido al contenido que muestra.

47 aniversario del artículo 47

El artículo 47 de la Constitución establece el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho.

El video se muestra tres adultos de edad avanzada que llevan compartiendo piso desde hace 30 años, y hacen frente a las situaciones cotidianas de compartir pisos con más personas. Un video con el que los usuarios han mostrado su descontento e indignación.

Al final una voz en off afirma: "En tu futuro debería haber una casa. Hace 47 años del artículo 47 de la Constitución. Dice que tienes derecho a una y desde lo público hacemos todo para cumplirlo, más vivienda, mejor regulación y mayores ayudas"

Medidas del Gobierno para combatir la crisis de la vivienda

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció principios de año un nuevo paquete de medidas destinadas a acabar con la crisis de vivienda actual con el objetivo de aumentar el parque disponible, mejorar la regulación y ofrecer más ayudas a los grupos sociales más afectados.