La compraventa de viviendas baja un 2,6% en agosto, la primera caída en 14 meses

La compraventa de viviendas cayó en agosto un 3,4% respecto al mismo mes del año pasado, hasta alcanzar las 47.697 operaciones, según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata de una ligera] variación en lo que va de año, lo que apunta a que el mercado inmobiliario empieza a moderarse tras el repunte registrado en la primera mitad de 2025.

En paralelo, la firma de hipotecas también aumentó un 7,5%, hasta un total de 33.271 préstamos, mientras el tipo de interés medio se situó en el 2,89%.

Con estos datos, el mercado residencial encadena 14 su primera caída tras 14 meses, impulsado principalmente por la vivienda usada, que concentró el 78,8% de las operaciones totales.