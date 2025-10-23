El precio de la gasolina y diésel hoy jueves: las gasolineras más baratas de la provincia de Las Palmas

Para la Gasolina 98 más asequible de la provincia de Las Palmas para tu bolsillo hay que desplazarse hasta Agüimes en la isla de Gran Canaria, donde la estación de servicio OCÉANO de Calle Garlopa 41 tiene la Gasolina 98 a 1,125€ el litro. También puedes optar por la estación OCÉANO SARDINA SUR, de Santa Lucía de Tirajana en la isla de Gran Canaria, Calle Fernando Guanarteme 82, con la Gasolina 98 a 1,149€ el litro.

Para el diésel más asequible en Las Palmas hay que irse hasta Gáldar, en la isla de Gran Canaria. Allí, la estación PETROPRIX de POLIGONO SAN ISIDRO, 22, tiene el gasoil a 0,945€ el litro. En Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria, la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ, CALLE AYAGAURES, 3, ofrece la segunda opción más económica de la provincia para llenar el depósito a 0,960€ el litro de Gasóleo A.

Hoy, jueves 23 de octubre, la Gasolina 95 más barata de la provincia de Las Palmas se encuentra en la isla de Gran Canaria, en Gáldar, en la estación de servicio PETROPRIX, POLIGONO SAN ISIDRO, 22, donde la Gasolina 95 está a 0,945€ el litro. La estación PLENERGY de Santa María de Guía de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, CALLE FELIX GARCIA GONZALEZ, S/N, es la segunda mejor opción para llenar el depósito con Gasolina 95 a 0,959€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Gran Canaria

La gasolina más barata de este jueves en Lanzarote

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Lanzarote, la estación de servicio PCAN ARRIETA de Haría tiene el carburante Gasolina 98 a 1,199€ el litro en Carretera General del Norte km 16,1. En Tías, Carretera LZ-2 Arrecife - Yaiza km 6,7, la estación de servicio SPL encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,238€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Lanzarote se encuentra hoy en Arrecife, estación PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde sale a 0,989€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Arrecife, estación de PLENERGY en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde se puede encontrar el gasoil a 0,989€ el litro.

Para llenar el tanque hoy jueves 23 de octubre con Gasolina 95 al mejor precio en Lanzarote, hay que ir hasta Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139 a la estación de servicio PLENERGY para llenar el tanque por 0,999€ el litro. Otra opción sería ir hasta Arrecife, a CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde la estación de PLENERGY ofrece la Gasolina 95 a 0,999€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Fuerteventura

Para llenar el tanque hoy jueves 23 de octubre con Gasolina 95 al mejor precio en Fuerteventura, hay que ir hasta Antigua, CALLE JANANA, 46 a la estación de servicio PETROPRIX para llenar el tanque por 1,059€ el litro. Otra opción sería ir hasta Tuineje, a AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16, donde la estación de CEPSA GRAN TARAJAL ofrece la Gasolina 95 a 1,139€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Fuerteventura se encuentra hoy en Antigua, estación PETROPRIX de CALLE JANANA, 46, donde sale a 0,999€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Tuineje, estación de SANTANA DOMINGUEZ en Avenida Paseo La Libertad, donde se puede encontrar el gasoil a 1,040€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Fuerteventura, la estación de servicio PCAN GIL de Puerto del Rosario tiene el carburante Gasolina 98 a 1,268€ el litro en Calle Almirante Lallermand, 31. En Antigua, Carretera Puerto del Rosario - El Castillo km 8, la estación de servicio DISA EL MATORRAL encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,269€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Las Palmas de Gran Canaria

La Gasolina 98 más barata está en Carretera Los Tarahales, con un precio de 1,159€ el litro de Gasolina 98 en la estación DISA TARAHALES I. La segunda mejor opción está en la estación H2EXAGON ESCALERITAS, en Avenida Escaleritas 112, con un precio de 1,169€ el litro.

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta CALLE AYAGAURES, 3, donde la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ ofrece el diésel a 0,960€ el litro. La estación H2EXAGON LAS TORRES de CALLE ARRECIFE, 33 es una segunda opción barata para el gasoil, 0,965€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Las Palmas de Gran Canaria lo puedes encontrar en la estación de servicio H2EXAGON LAS TORRES, en CALLE ARRECIFE, 33, donde está a 0,965€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, en la estación PETROPRIX que tiene la Gasolina 95 a 0,965€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Telde

La estación PETROPRIX es la más barata de Telde para la Gasolina 95 de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, a 0,999€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación CANARY OIL, S.L. a 0,999€ el litro en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

El Gasóleo A más barato de Telde (Gran Canaria) de este jueves 23 de octubre está en la estación de servicio PETROPRIX a 0,999€ el litro de diésel en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1. La segunda opción más barata es la estación CANARY OIL, S.L. a 0,999€ el litro de Gasóleo A en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

En cuanto a la Gasolina 98, la estación CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 es la que tiene más barato el litro en Telde, a 1,180€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación OCÉANO en Calle Alegría 2 a 1,197€ el litro.

