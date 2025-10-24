Binter presenta sus novedades de temporada a los agentes de viajes canarios con Sevilla como gran protagonista

La aerolínea Binter ha celebrado esta semana dos encuentros con agentes de viajes en Tenerife y Gran Canaria, donde ha dado a conocer las principales novedades de su programación para la temporada de invierno, que comenzará oficialmente el próximo fin de semana.

Entre las novedades presentadas destaca la nueva conexión directa con Sevilla, que la compañía empezará a operar el 1 de diciembre con un total de 10 frecuencias semanales, distribuidas en cinco vuelos desde Tenerife Norte y cinco desde Gran Canaria, todos los lunes, miércoles, jueves, viernes y domingos.

Bajo el lema ‘A Sevilla en #ModoCanario’, las jornadas contaron con la colaboración de Turismo de Sevilla, que ofreció una presentación inspiradora para recordar que “Sevilla no se ve, se vive”. Los asistentes disfrutaron de una velada que combinó gastronomía, flamenco, sorteos y networking, en un ambiente diseñado para reforzar vínculos entre el sector aéreo y el canal de distribución.

Presentación de la nueva conexión / LP/DLP

Nuevos horarios y conexiones interinsulares

Los vuelos desde Tenerife Norte saldrán a las 16:10 horas los lunes y a las 16:00 horas el resto de días de operación. Desde Gran Canaria, los despegues están programados a las 8:30 horas. En sentido inverso, los vuelos con destino a Tenerife saldrán desde Sevilla a las 20:00 horas los lunes y a las 19:50 horas los demás días, mientras que hacia Gran Canaria saldrán a las 12:20 horas.

Como es habitual, Binter facilitará enlaces interinsulares gratuitos para los pasajeros que inicien o finalicen su viaje en otras islas, gracias a los más de 220 vuelos diarios que la compañía realiza dentro del archipiélago. Esta medida permitirá conectar todos los aeropuertos de Canarias con Sevilla bajo una única tarifa.