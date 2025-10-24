Diez productoras de videojuegos niponas se interesan por las Islas

Diez empresas japonesas del sector del videojuego visitan en estos días el Archipiélago para explorar de primera mano las posibilidades de establecerse en la comunidad autónoma. Como ha ocurrido con el mundo audiovisual en los últimos años, también el gaming gana presencia en las Islas. Ayer, los recibió el presidente de Proexca, Alfonso Cabello.

Hace solo un mes se celebró la Tokyo Game Show, el mayor evento global del videojuego. Allí estuvo Cabello, que relató ante más de 300 desarrolladores e inversores de primer nivel las ventajas de apostar por el talento de las empresas del sector en las Islas.

Canarias se ha convertido en la cuarta comunidad autónoma de España más elegida por los profesionales de esta industria, solo por detrás de Madrid, Cataluña y Andalucía. La labor desarrollada por las empresas privadas, los autónomos y los emprendedores de Canarias ha sido fundamental para esta irrupción.

Una evolución muy rápida que viene explicada también por la mencionada existencia de talento local, las ventajas competitivas que se derivan del diferencial fiscal que consagra el REF, y la colaboración público-privada, que ha intuido la posibilidad de generar otro pilar para la ansiada diversificación de la economía de las Islas. Ya han sido varias las experiencias de colaboración entre empresas niponas y pequeños estudios canarios y en varias ocasiones el resultado ha sido un éxito de público con el reconocimiento de la crítica internacional. En 2024, la canaria Quantum Box firmó el primer acuerdo para el desarrollo conjunto de un proyecto en España.

La visita que ahora rinde la delegación nipona estaba trabajada de antemano, si bien la cita en la capital japonesa sirvió para extender la invitación a otras empresas interesadas. La delegación canaria desplazada hasta allí pudo buscar desde la primera fila socios e inversores internacionales.