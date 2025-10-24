Golpe de la Seguridad Social a los autónomos colaboradores con la regularización de cuotas.

Los autónomos colaboradores son los familiares de autónomos o de socios de empresas obligados a cotizar como autónomos (RETA), cuyos ingresos en muchos casos provienen de una nómina, conforme a lo establecido en las normas del IRPF.

Si bien no es el colectivo más conocido, en España hay a inicios de 2025 175.000 autónomos colaboradores y más de 63.000 familiares de socios, que suman un 7% del total de autónomos, según datos oficiales. Su tratamiento legal es especialmente complejo: la Seguridad Social los asemeja a un trabajador por cuenta propia, mientras que la Agencia Tributaria los trata como un trabajador por cuenta ajena.

Siendo ya uno de los colectivos que sufre más complicaciones, la regularización de cuotas de la Seguridad Social iniciada en el ejercicio 2023 les impidió cotizar por lo que ganan vía nómina, forzándoles a cotizar por la base mínima de 1.000 euros y una cuota de 294 €. Este hecho, trasladado al trienio establecido en el Real Decreto y a los trienios sucesivos, va a suponer un enorme perjuicio en la pensión de jubilación de aquellos que con su esfuerzo cotizaban hasta 2022 por una cuantía superior a la mínima, en busca de una pensión de jubilación digna. Y es que, si bien se permitía a los autónomos societarios computar sus ingresos por rendimientos de trabajo para el cálculo de su base de cotización, no se aplicó en la norma el mismo criterio para sus familiares, ni para los colaboradores de autónomos clásicos, con lo que de facto se les "condena" a cotizar por el mínimo.

