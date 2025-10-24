¿A cuánto está el precio de la gasolina y el gasoil en Las Palmas, hoy viernes?

Para la Gasolina 98 más asequible de la provincia de Las Palmas para tu bolsillo hay que desplazarse hasta Agüimes en la isla de Gran Canaria, donde la estación de servicio OCÉANO de Calle Garlopa 41 tiene la Gasolina 98 a 1,125€ el litro. También puedes optar por la estación DISA TARAHALES I, de Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, Carretera Los Tarahales, con la Gasolina 98 a 1,159€ el litro.

Hoy, viernes 24 de octubre, la Gasolina 95 más barata de la provincia de Las Palmas se encuentra en la isla de Gran Canaria, en Gáldar, en la estación de servicio PETROPRIX, POLIGONO SAN ISIDRO, 22, donde la Gasolina 95 está a 0,945€ el litro. La estación H2EXAGON NORTE de Moya en la isla de Gran Canaria, Carretera General del Norte km 13, es la segunda mejor opción para llenar el depósito con Gasolina 95 a 0,959€ el litro.

Para el diésel más asequible en Las Palmas hay que irse hasta Gáldar, en la isla de Gran Canaria. Allí, la estación PETROPRIX de POLIGONO SAN ISIDRO, 22, tiene el gasoil a 0,945€ el litro. En Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria, la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ, CALLE AYAGAURES, 3, ofrece la segunda opción más económica de la provincia para llenar el depósito a 0,960€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este viernes en Gran Canaria

El Gasóleo A más barato de Gran Canaria está en la estación de servicio PETROPRIX de POLIGONO SAN ISIDRO, 22 en el municipio de Gáldar a 0,945€ el litro. La segunda opción más barata es la estación SANTANA DOMINGUEZ de CALLE AYAGAURES, 3 en Las Palmas de Gran Canaria a 0,960€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Gran Canaria se encuentra en el municipio de Agüimes, en la estación de servicio OCÉANO en Calle Garlopa 41, a 1,125€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA TARAHALES I en Carretera Los Tarahales de Las Palmas de Gran Canaria a 1,159€ el litro.

La estación PETROPRIX de POLIGONO SAN ISIDRO, 22 en el municipio de Gáldar es la más barata de Gran Canaria para la Gasolina 95, a 0,945€ el litro, seguida por la estación H2EXAGON NORTE de Carretera General del Norte km 13 del municipio de Moya a 0,959€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Lanzarote

El Gasóleo A más barato de Lanzarote está en la estación de servicio PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139 en el municipio de Arrecife a 0,989€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PLENERGY de CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N en Arrecife a 0,989€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Lanzarote se encuentra en el municipio de Haría, en la estación de servicio PCAN ARRIETA en Carretera General del Norte km 16,1, a 1,199€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación SPL en Carretera LZ-2 Arrecife - Yaiza km 6,7 de Tías a 1,238€ el litro.

La estación PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139 en el municipio de Arrecife es la más barata de Lanzarote para la Gasolina 95, a 1,009€ el litro, seguida por la estación PLENERGY de CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N del municipio de Arrecife a 1,009€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Fuerteventura

La estación PETROPRIX de CALLE JANANA, 46 en el municipio de Antigua es la más barata de Fuerteventura para la Gasolina 95, a 1,059€ el litro, seguida por la estación CEPSA GRAN TARAJAL de AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16 del municipio de Tuineje a 1,139€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Fuerteventura está en la estación de servicio PETROPRIX de CALLE JANANA, 46 en el municipio de Antigua a 0,999€ el litro. La segunda opción más barata es la estación SANTANA DOMINGUEZ de Avenida Paseo La Libertad en Tuineje a 1,040€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Fuerteventura se encuentra en el municipio de Puerto del Rosario, en la estación de servicio PCAN GIL en Calle Almirante Lallermand, 31, a 1,268€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA EL MATORRAL en Carretera Puerto del Rosario - El Castillo km 8 de Antigua a 1,269€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Las Palmas de Gran Canaria

El Gasóleo A más barato de Las Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria) de este viernes 24 de octubre está en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ a 0,960€ el litro de diésel en CALLE AYAGAURES, 3. La segunda opción más barata es la estación H2EXAGON LAS TORRES a 0,965€ el litro de Gasóleo A en CALLE ARRECIFE, 33.

En cuanto a la Gasolina 98, la estación DISA TARAHALES I de Carretera Los Tarahales es la que tiene más barato el litro en Las Palmas de Gran Canaria, a 1,159€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación H2EXAGON ESCALERITAS en Avenida Escaleritas 112 a 1,169€ el litro.

La estación H2EXAGON LAS TORRES es la más barata de Las Palmas de Gran Canaria para la Gasolina 95 de CALLE ARRECIFE, 33, a 0,965€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación PETROPRIX a 0,965€ el litro en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

La gasolina más barata de este viernes en Telde

Para la Gasolina 98 más barata de Telde habrá que ir a la estación CANARY OIL, S.L., en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, donde encontrarás a 1,180€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera OCÉANO también ofrece la Gasolina 98 a 1,197€ el litro en Calle Alegría 2.

La estación PETROPRIX del municipio de Telde en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 ofrece hoy, viernes 24 de octubre, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio CANARY OIL, S.L., que ofrece el mismo carburante a 0,999€ el litro en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

La estación de servicio PETROPRIX de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 ofrece el gasoil a 0,999€ el litro, siendo el diésel más barato de Telde, mientras que se puede conseguir a 0,999€ el litro en la estación CANARY OIL, S.L. en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

