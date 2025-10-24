Primeras señales de ralentización en la aún boyante industria turística

La industria turística sigue manteniendo datos positivos en Canarias, pero las tendencias marcan un ligero descenso de las pernoctaciones y del número de visitantes, aunque también un incremento en los ingresos. Es decir, vienen los mismos turistas –o ligeramente menos– pero gastan más dinero en su alojamiento, servicios o compras extra pese a que están menos días en su destino vacacional. Esta dirección que está asumiendo el sector –en la que menos es más– se desprende de la última publicación del Instituto Nacional de Estadística (INE), que muestra que las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Canarias durante septiembre empeoraron y descendieron un 2,4% en comparación con el mismo mes del año anterior, hasta un total de 5,8 millones.

A pesar de la caída, se trata del quinto mejor dato de pernoctaciones en un mes de septiembre en la región de la serie histórica. La industria turística en las Islas se apoya en cifras tan elevadas que, incluso ante ligeras fluctuaciones, el sector continúa registrando niveles de facturación positivos. De hecho, aunque en verano se ralentizaron las pernoctaciones, ya se registró un incremento de los ingresos del 8,2%. Mientras, el número de noches que los turistas descansaron en Canarias creció a un ritmo mucho más lento: tan solo de un 1,5%, precuela de la bajada del mes pasado. El último informe que elabora la Asociación para la Excelencia Turística (Exceltur) explica que los mayores ingresos obedecen al cobro de precios más caros y no al aumento en la llegada de turistas.

La tendencia hacia la transformación del sector turístico –aún por consolidar– dejó en el mes de septiembre un 0,6% menos de turistas en el Archipiélago que en el mismo mes del año anterior. De esta manera, se alcanzaron los 888.157 viajeros. Por nacionalidad, 235.232 eran residentes en España (26,49%), mientras que la mayoría, 652.925 (73,51%), fueron extranjeros. Según estos datos, respecto al año anterior, los viajeros residentes en España no disminuyeron y los extranjeros se redujeron un 0,8%.

No obstante, la ligera reducción se encuentra dentro de unas predicciones que estiman que Canarias puede acabar el año con 18,4 millones de visitantes y cerca de 23.000 millones de gasto turístico, un nuevo récord del sector en las Islas. El informe de la Asociación para la Investigación, Estudio y Excelencia del Sector Turístico de Canarias (Excelcan) también mostró peores cifras en el segundo trimestre de 2025 que en los tres primeros meses del año, aunque también un crecimiento interanual salvo en el indicador de las pernoctaciones. Según explica la alianza empresarial, la tónica de lo que queda de 2025 será la que se observa en el mes de septiembre: más gasto pero un descenso de la estancia media.

Del total de pernoctaciones en Canarias, 919.464 las realizaron residentes en España (15,78%), mientras que más de 4,9 millones (84,22%) fueron de residentes en el extranjero. Por su parte, la tarifa media diaria por habitación se situó en los 131,9 euros, lo que representa una subida del 5,1% interanual. Es decir, el coste por habitación era de 125,36 euros hace tan solo un año.

En general, los precios subieron un 6,98% respecto al año anterior en las Islas. En total, el Archipiélago alcanzó en septiembre una ocupación del 74,06% y el sector hotelero empleó a 59.352 personas (un incremento del 2% interanual).

Por comunidades autónomas, Baleares fue la región con un grado de ocupación por plazas mayor (81,44%), seguida de Canarias (74,06%) y País Vasco (70,21%), mientras que en el lado contrario se situaron Extremadura (42,18%), Castilla-La Mancha (45,03%) y Aragón (47,41%).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Baleares fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (24,39%) en septiembre, junto a Cataluña (16,83%) y Andalucía (15,67%).

Los próximos meses (desde noviembre hasta marzo) constituyen la temporada fuerte de invierno en Canarias, caracterizada por el aumento de las llegadas de turistas extranjeros, y el incremento, aunque con más tendencia a la estabilización, está previsto.

En base a las previsiones de las aerolíneas, el mercado británico sigue siendo el principal emisor de turistas hacia Canarias, con un aumento previsto del 4,3% en la llegada de visitantes en los meses invernales. Este crecimiento será especialmente notable en Gran Canaria, donde la capacidad aérea aumentará un 11,2%. Tenerife continuará como el destino preferido, con 1,39 millones de llegadas previstas, seguida de Lanzarote (916.075) y Gran Canaria (541.181). Por su parte, Alemania mantendría su posición como segundo mercado, aunque se prevé una caída del 3,6% en el número de turistas. Gran Canaria recibiría unas 567.630 llegadas y Tenerife, 535.157.