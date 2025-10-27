España registra el mayor repunte de la inversión inmobiliaria en Europa

España da la campanada en Europa en inversión inmobiliaria en el primer semestre. Según un informe elaborado por el banco de inversión Houlihan Lokey, nuestro país ha registrado el "mejor rendimiento trimestral desde 2022", consolidando al sur del Viejo Continente, Francia e Italia, como los países de referencia en el mercado, por delante de Alemania y Reino Unido, que siguen liderando las grandes operaciones, pero que han visto reducido sus volúmenes.

El documento explica que el buen desempeño de España se debe principalmente al "fuerte crecimiento en los sectores hotelero y residencial", impulsado por el turismo, la construcción para alquiler (build to rent en el argot, edificios desarrollados específicamente para alquiler a largo plazo en lugar de venta) y otras fórmulas de alojamiento, como el flex living o vivienda flexible, además de que la limitada oferta de naves logísticas en Madrid y Barcelona sigue impulsando crecimiento de los alquileres.

Durante lo que resta de 2025 y el próximo año, la actividad inversora en España seguirá acelerándose, con el regreso de las 'megaoperaciones' en el sector residencial y hotelero, que provocará la entrada de mayor liquidez internacional que busca exposición al sur de Europa. Entre los principales riesgos que afronta el mercado, además de los geopolíticos y comerciales, el banco de inversión destaca los regulatorios en las políticas de vivienda, que podría reducir los volúmenes y generar incertidumbre en el residencial, especialmente en el segmento asequible.

Bajada de los retornos

Uno de los puntos que destaca Houlihan Lokey es la caída en los retornos de los activos inmobiliarios en nuestro país. La rentabilidad (o yield) a la que se transaccionan los mejores inmuebles se sitúan entre las más bajas de Europa, reflejo de la escasez de oferta y la elevada demanda de capital institucional empujan los precios al alza. España combina yields más ajustados con un crecimiento de rentas que todavía no ha tocado techo, lo que convierte al país en un mercado con un binomio rentabilidad-riesgo difícil de encontrar en Europa, principalmente por la resiliencia del turismo y la vivienda en alquiler, que compensan con creces el diferencial respecto a otros países.

Aumento de la inversión en el sur de Europa

En el informe se observa un contraste marcado entre el sur de Europa y las locomotoras tradicionales del continente, principalmente Reino Unido y Alemania, que siguen liderando, pero registraron durante el primer semestre caídas en la inversión. En el caso del primero, está sufriendo la caída en la demanda de oficinas, mientras en el segundo, por su parte, pesan los bajos retornos fruto del peso del capital institucional y su percepción de mercado seguro, a pesar de que algunas fuentes ya empiezan a detectar una reactivación.

En el sur de Europa, Italia ha registrado un aumento del 51% en inversión, hasta alcanzar los 5.000 millones de euros, en el primer semestre de 2025, gracias al tirón de las residencias de estudiantes y la logística. En cambio, Francia ha registrado un comportamiento más dispar, con crecimientos en los activos comerciales (retail) y las oficinas en París, pero todavía afronta tasas de desocupación altas en espacios de trabajo fuera de la capital, según el informe de Houlihan Lokey.