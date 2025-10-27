La mejoría del paro en Canarias ‘olvida’ a quienes pasan de 55 años

Más de un tercio de los parados de las Islas superan los 55 años. Los datos del Gabinete Técnico de CCOO-Canarias revelan que la mejoría de las cifras de desempleo en el Archipiélago –(-8,38%) en el último año– colisionan con un muro cuando se trata de encontrar empleo para quienes ya han cumplido la mencionada edad. Eran el 18,5% del total de ciudadanos apuntados en las listas en 2019, justo antes de estallar la pandemia y ahora, el 34,5%.

«Pasando los 40 años, un despido es prácticamente una sentencia», afirma un portavoz de la organización sindical. La afirmación admite matices. Depende del grado de formación, la especificidad de la labor desarrollada o el abanico de aptitudes que pueblan el currículo, por ejemplo. Si la carrera laboral se desarrolla en el entorno de la mano de obra escasamente especializada, los perfiles más jóvenes tienen ventaja.

Las mayores dificultades para reincorporarse al mercado laboral son para quienes están más cerca de la jubilación. Son conscientes de las circunstancias que les rodean para salir del agujero. Según la Seguridad Social, al terminar el mes de septiembre 17.746 canarios de edades comprendidas entre los 55 y los 59 años percibían un subsidio por desempleo, y otros 19.568 de 60 o más. Un dato más demoledor, son contados quienes acceden a la ayuda para mayores de 52 años y vuelven a trabajar.

Medio millar en un año

Por su parte, el 17º Informe Tu edad es un tesoro de la Fundación Adecco contabilizaba al paso por abril a 34.115 desempleados de más de 50 años en la comunidad autónoma. Más allá de coincidencia o no con los números de la Seguridad Social, esa cifra eleva en 576 la lista de parados mayores de 50 años en el transcurso de un año.

El 65% de los parados mayores de larga duración reconocen haber perdido la autoestima

La peor cara que muestra el trabajo de Fundación Adecco es la de los daños psicológicos para este grupo de población, que ve pasar el tiempo sin que nadie les abra la puerta. El 65% de los encuestados para la elaboración del informe confiesa que esta situación les «afecta mucho», tanto como para haber «perdido completamente la autoestima». La falta de luz al final del túnel lleva a confesar a más de la mitad (55,2%) que están dispuestos a ponerse al servicio de la economía sumergida.

No lo hagan

Al respecto, el director general de Fundación Adecco, Francisco Mesonero, considera «crucial» convencerles de que no lo hagan. «No solo para asegurar ingresos regulares, sino también para cotizar, acceder a una jubilación digna y beneficiarse del conjunto de derechos y protecciones asociados al empleo legal», advierte.

El gran problema de este colectivo es que las especiales dificultades que encuentran para encontrar un nuevo trabajo les convierte de manera muy rápida en parados de larga duración. Metidos en esa rueda, los meses caen uno tras otro como una losa sobre sus esperanzas, lo que les lleva a nutrir con rapidez el grupo de quienes cumplen un año sin encontrar una oportunidad laboral coherente con su situación y, después, el de quienes tienen que echar la vista atrás tres años para recordar los días en que se levantaban cada mañana para ir a trabajar.

Las dificultades para hallar una oportunidad adaptada a sus currículos son muchas

A sus edades ya no vale cualquier cosa. «Difícilmente van a encontrar algo que se ajuste a sus currículos», explican desde CCOO-Canarias. Es decir, el tiempo que pasaron al pie del cañón les llevó a ir mejorando paulatinamente su nivel de vida. Conceptos como del de antigüedad, por ejemplo, vuelven a la casilla de salida, con el agravante de que a esas edades las necesidades económicas son muy distintas de las que tenían cuando llegó su primer empleo.

Mejoría

En el Gobierno de Canarias no son ajenos a esta cuestión y tienen la mira puesta tanto en reducir las cifras de quienes pasan más de doce meses sin encontrar empleo como en los colectivos de más edad. En septiembre, último mes de este año completado hasta la fecha, el Observatorio de Empleo de Canarias (Obecan) destacó los 67.304 desempleados de larga duración. Si son muchos o pocos admite valoración, pero no el hecho de que ese trata de la cifra más baja desde febrero de 2009. La reducción en doce meses es del 9,09%.

También en los segmentos de edad más elevada se ha constatado una evolución positiva en los últimos meses. El Obecan detalló –de nuevo en referencia al noveno mes del año– los 91.266 desempleados mayores de 45 años que permanecen a la espera de poder encontrar un empleo. En este caso, la menor cantidad desde marzo del año 2010.

La actual cifra de parados de larga duración es la menor desde febrero de 2010

Los tramos de edad elegidos por el organismo dependiente de la Consejería de Empleo y Turismo del Gobierno de Canarias impiden en este caso conocer cuál es el comportamiento del paro entre quienes tienen una edad más avanzada dentro de la anterior a la de jubilación. En CCOO-Canarias tienen claro que alimentan las cifras de desempleo en una alta proporción. «Son los grandes olvidados», señalan desde el sindicato.