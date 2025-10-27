La rebaja fiscal impulsa a Canarias como nuevo refugio empresarial

Polo de atracción, y no solo de turistas. Las empresas -nacionales e internacionales- se fijan desde hace ya algunos años en el Archipiélago por varias la razones. La primera, y más clara, por su fiscalidad. Canarias cuenta con un escenario de ventajas tributarias que convierten a la región en un destino muy atractivo para asentarse, lo que ha ido generando un ecosistema empresarial cada vez más amplio y maduro.

Una rueda que cada vez gira más rápido y origina nuevas variables que se suman a la ecuación -que convence a los empresarios- como el talento, la resiliencia o el entorno legislativamente estable. En conjunto, un refugio que cada vez gana más seguidores. «Cada vez hay una mayor atracción. Se va generando un círculo y las empresas que ya están aquí se lo cuentan a sus proveedores, a sus clientes, a sus socios, y van viniendo más», afirma el presidente de la Zona Especial Canaria (ZEC), Pablo Hernández. La zona de baja tributación permite establecer empresas con un tipo impositivo reducido del 4% en el Impuesto sobre Sociedades, frente al 25% general vigente en el resto del país.

El último estudio sobre cambios de domicilio de empresas españolas publicado por Informa D&B refleja que cada vez son más las compañías que apuestan por mudarse a Canarias. En los primeros ocho meses del año llegaron a las Islas 101 empresas con una facturación de 231,5 millones de euros. Esta cifra sitúa a Canarias entre las seis comunidades autónomas españolas que más ingresos han captado gracias a traslados de empresas, consolidando su posición como un polo de atracción empresarial a la altura de regiones históricamente más dinámicas. El flujo de compañías no solo refleja la efectividad de las ventajas fiscales, sino que también evidencia la creciente confianza de los inversores en el entorno económico y regulatorio del Archipiélago.

El balance favorable se da por segundo año consecutivo

Por otro lado, no todas las noticias son de entradas: en el mismo periodo, 62 empresas optaron por trasladarse fuera del Archipiélago. Aun así, el saldo neto es positivo, con 39 compañías más instaladas en Canarias en lo que va de 2025, lo que convierte a la región en la tercera comunidad autónoma con mejor balance neto en este indicador.

Sin embargo, más interesante que el número de empresas es analizar la variación en la facturación asociada a estos movimientos, ya que podrían haberse marchado compañías grandes y haber llegado otras más pequeñas. En este caso, los números vuelven a mostrar la fortaleza del Archipiélago. La diferencia de facturación positiva alcanza los 119 millones de euros, lo que sitúa a Canarias como la cuarta comunidad con mayor facturación neta procedente de traslados de empresas.

En contraste, Baleares, aunque ocupa la segunda posición en saldo neto de empresas trasladadas con 43 compañías, refleja otra realidad cuando se analiza la facturación: en este indicador, las Islas pierden 2.187 millones de euros, situándose últimas entre las comunidades autónomas. La diferencia evidencia que, en Baleares, las empresas que se marchan son mucho más grandes que las que llegan, mientras que en Canarias las entradas compensan con creces las salidas, tanto en número como en volumen económico.

«Estamos notando que el tamaño medio de la empresa que se instalan en la ZEC se está incrementando», explica Hernández, quien asegura que ahora son más comunes las medianas empresas «un poco más consolidadas» y también las grandes.

Canarias forma parte del selecto grupo de siete comunidades autónomas que mantienen un saldo positivo tanto en 2024 como en 2025 en cuanto al número de empresas que se mudan. Lo que demuestra que no se trata de un hecho aislado. La tendencia se consolida en el tiempo, reforzando la posición del Archipiélago como un destino estable y atractivo para la implantación empresarial. Y además, los números cada vez son mejores. En 2024 llegaron 64 compañías y se fueron 59, por lo que la diferencia solo fue de cinco.

Pablo Hernández (ZEC): «Las infraestructuras y un entorno sin incertidumbres son variables que se valoran»

«Las empresas y los emprendedores no solo van buscando incentivos fiscales porque sí, sino que buscan entornos donde ya exista un ecosistema. Los seres humanos somos como muy gregarios. Si todas las empresas de un tipo están en un sitio, la gente quiere ir ahí», afirma Hernández.

El presidente de la ZEC asegura que el incentivo fiscal es solo «la guinda de un pastel» que tiene muchos más ingredientes. «El talento, las infraestructuras, la calidad de vida, tener escasa rotación personal y la resiliencia son las variables que más interesa», reconoce. Además, también atrae a las empresas el hecho de tener un entorno de normas estables. «No estamos cambiando las leyes en una diarrea normativa permanente, no hay incertidumbres enormes a pesar de tener un mercado dinámico», aclara Hernández.

Los sectores que más están apostando por instalarse en Canarias son los vinculados a la tecnología y la innovación. Destacan especialmente las empresas de software, el sector audiovisual y sus distintas ramas, desde los videojuegos hasta la animación o los desarrollos de imagen real, un ámbito que ha ganado impulso en los últimos meses. A esta base tecnológica se suman otros sectores en expansión, como las energías renovables, la investigación y desarrollo o la logística, que encuentran en el Archipiélago un entorno propicio para crecer.

Además de la ZEC, Canarias cuenta con otros incentivos fiscales previstos en el Régimen Económico y Fiscal (REF), como la Reserva de Inversiones Canarias (RIC) o la Deducción por Inversiones en Canarias. (DIC).