Canarias sigue de cerca la dermatosis nodular que afecta al ganado

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias y el propio sector ganadero mantienen una estrecha vigilancia ante la evolución de la dermatosis nodular contagiosa (DNC), una enfermedad vírica que ha encendido las alarmas en el conjunto del país. Desde que se detectó el primer foco a principios de mes en Girona, se han contabilizado 18 focos activos en distintas comunidades, lo que ha llevado a varias autonomías a suspender ferias y mercados de ganado como medida preventiva.

En las zonas afectadas ya se han sacrificado más de 2.500 cabezas de ganado bovino, un golpe significativo para las explotaciones ganaderas peninsulares. En Canarias, la preocupación es doble: más del 90% del vacuno que se consume o se cría en las Islas es importado, por lo que cualquier restricción o alteración en los movimientos de animales repercute directamente en la disponibilidad y en los precios.

Clima canario

Además, el clima canario favorece la presencia permanente de vectores como el mosquito, lo que aumenta la vulnerabilidad frente a enfermedades transmitidas por estos insectos.

No es la primera vez que Canarias enciende las alarmas ante la entrada de una enfermedad que puede afectar al ganado bovino. Hace un año la comunidad se blindó contra la lengua azul. «Hemos aguantado gracias a un sistema de control muy estricto», explica el director general de Ganadería del Gobierno de Canarias, Andrés Díaz Matoso, quien recuerda que para traer un animal a Canarias tiene que pasar un proceso de desinfección que implica dos PCR. Requisito que no tienen otras comunidades autónomas.

En los últimos días, la Consejería ha mantenido una intensa agenda de trabajo. «El lunes tuvimos mesa ganadera, el martes Comité de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria de España (Rasve) con todas las comunidades y el Ministerio, y hoy mismo otra mesa ganadera para informar al sector», detalla el responsable autonómico.

Mientras tanto, las autoridades nacionales centran sus esfuerzos en vacunar los animales de las explotaciones más próximas a los focos de Girona y Francia. «Se está modificando el decreto de movimiento para que cuando la mayoría estén vacunados, se puedan trasladar después de 24 días», explica el director de Ganadería.

Desde el sector privado también se observa con atención la situación. El secretario general de Asaga Canarias, Theo Hernando, reconoce que la DNC se suma a la lista de amenazas potenciales. «Nos va a afectar en la logística y en el precio. Tenemos que estar pendientes», reconoce.