¿Cuándo se cobra la próxima paga extra de las pensiones?

Si eres pensionista en España, es esencial entender cómo funciona el calendario del cobro de las prestaciones y, en especial, las pagas extraordinarias, para evitar sorpresas y gestionar bien tus finanzas. Aquí tienes un análisis actualizado y detallado.

¿Qué son las pagas extraordinarias y en qué meses se abonan?

La mayoría de los pensionistas del sistema público reciben sus prestaciones en 14 pagas al año: 12 pagas ordinarias (una por mes) más dos pagas extraordinarias. Las pagas extra se concentran en los meses de junio (paga extra de verano) y noviembre (paga extra de Navidad).

Dicha estructura (14 pagas) está regulada por la normativa: en concreto, la Orden de 25 de junio de 2001 establece que las pagas extraordinarias se abonan en los meses de junio y noviembre por importe igual a una mensualidad ordinaria, salvo excepciones.

Dos pensionistas sentados en un banco del parque. / LP

Importante: algunas pensionistas/perceptores reciben la pensión en 12 pagas porque las pagas extraordinarias están prorrateadas a lo largo de todo el año. Esto aplica, por ejemplo, a las pensiones derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional.

¿Cuándo se cobrará exactamente la paga extra de noviembre de 2025?

Aunque la norma indica que la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) abona las pensiones entre los días 1 y 4 del mes siguiente al de devengo, en la práctica, los bancos adelantan el ingreso para las pagas extraordinarias.

Para la paga extra de noviembre 2025 (la de Navidad), los plazos estimados son entre el 21 y el 25 de noviembre. Por ejemplo, para 2024 se señalaron fechas como 21 de noviembre (para algunos bancos) y el 25 como fecha común para la mayoría de entidades.

Además, el portal oficial de la Seguridad Social indica que la paga extra se devenga desde el 1 de junio al 30 de noviembre, de modo que es necesario haber generado la pensión durante ese período para cobrarla íntegra.

¿Cuánto se cobra en la paga extra y qué condiciones aplican?

La cuantía de cada paga extraordinaria (en junio y en noviembre) es igual a la mensualidad ordinaria que percibe cada pensionista, siempre que haya devengado todo el semestre correspondiente.

Por ejemplo: si tu pensión mensual es de 1.200 €, cobrarás en noviembre 1.200 € por la mensualidad ordinaria + 1.200 € por la paga extra, es decir, 2.400 €, salvo que la pensión esté prorrateada o que no se haya devengado el semestre completo.

En los datos más recientes de la Seguridad Social, la pensión media del sistema se sitúa en 1.260,9 €/mes (dato de noviembre). La paga extra media fue de 1.232,3 €.

En el régimen general de jubilación, la pensión media era de 1.448,8 €/mes.

¿Quiénes no reciben la paga extra íntegra (o no la reciben como tal)?

Hay dos casos importantes a destacar:

Si la pensión está configurada para 12 pagas al año (en lugar de 14) porque las extraordinarias están prorrateadas (como en pensiones por accidente laboral o enfermedad profesional), entonces no habrá un “extra” en noviembre.

(en lugar de 14) porque las extraordinarias están prorrateadas (como en pensiones por accidente laboral o enfermedad profesional), entonces habrá un “extra” en noviembre. Si la pensión empieza a devengarse dentro del semestre en cuestión (por ejemplo, te jubilas en septiembre), solo tendrás derecho a la parte proporcional de la paga extra. Según la normativa, cada mes del semestre equivale a una sexta parte de la paga extraordinaria.

INSS Seguridad Social / La Provincia

Por tanto, alguien que se jubile en septiembre y cobre una pensión de 1.800 €/mes recibiría: la mensualidad de noviembre y 3/6 de la paga extra = 900 € como paga extra.

Consejos clave para los pensionistas antes de la paga extra de noviembre

A pocas semanas de que la paga extra de Navidad llegue a las cuentas de millones de pensionistas, conviene tener en cuenta una serie de recomendaciones prácticas para evitar imprevistos y planificar mejor los gastos de fin de año.

1. Comprueba tus datos bancarios

Uno de los errores más frecuentes es no haber actualizado los datos de la cuenta en la que se recibe la pensión. La Seguridad Social recuerda que cualquier cambio de entidad o número de cuenta debe comunicarse con antelación suficiente para evitar retrasos en el ingreso. Si recientemente has cambiado de banco o has fusionado tus cuentas, asegúrate de que el nuevo número IBAN esté correctamente registrado en tu expediente.

2. Confirma la fecha de pago con tu banco

Aunque la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) abona las pensiones entre los días 1 y 4 del mes siguiente, las entidades financieras suelen adelantar el pago de la paga extra con fondos propios. En la práctica, la mayoría de los bancos ingresan el dinero entre el 21 y el 25 de noviembre, aunque las fechas pueden variar ligeramente.

PI STUDIO

Algunos ejemplos: entidades como CaixaBank o Bankinter suelen adelantar el pago hacia el 21, mientras que otras como BBVA o Santander lo hacen alrededor del día 23 o 24. Por ello, se recomienda consultar directamente con la entidad para confirmar el día exacto en que el dinero estará disponible.

3. Si te jubilaste hace poco, la paga puede ser parcial

No todos los pensionistas reciben la paga extraordinaria completa. Si la jubilación se ha producido dentro del semestre de devengo —es decir, entre el 1 de junio y el 30 de noviembre—, la paga extra de noviembre será proporcional al tiempo cotizado en ese período.

Por ejemplo, una persona que empezó a cobrar su pensión en septiembre percibirá un importe equivalente a tres sextas partes de la paga completa, según establece la Seguridad Social.

4. Planifica tus finanzas de fin de año

La paga extra de noviembre representa un alivio económico importante para millones de hogares, especialmente en un contexto de subida de precios y aumento del gasto energético invernal. Sin embargo, los expertos en economía doméstica aconsejan gestionar este ingreso con prudencia, evitando gastos impulsivos o el uso excesivo de financiación a crédito.

Miles de personas se manifiestan en defensa del sistema público de pensiones. / EFE

Este ingreso adicional puede servir para afrontar los gastos navideños o reforzar el ahorro ante posibles incrementos del coste de la vida en 2026.

Claves que no debes olvidar

Las pagas extraordinarias de las pensiones contributivas se abonan dos veces al año , en junio y en noviembre, con el mismo importe que la mensualidad ordinaria.

de las pensiones contributivas se abonan , en junio y en noviembre, con el mismo importe que la mensualidad ordinaria. La paga de Navidad de 2025 se cobrará previsiblemente entre el 21 y el 25 de noviembre , según la política de cada banco.

se cobrará previsiblemente , según la política de cada banco. Las pensiones derivadas de accidente laboral o enfermedad profesional no reciben paga extra, ya que estas están prorrateadas en 12 mensualidades.

no reciben paga extra, ya que estas están en 12 mensualidades. La pensión media del sistema asciende a 1.260,9 € , mientras que la de jubilación alcanza los 1.448,8 € , según los últimos datos de la Seguridad Social.

asciende a , mientras que la alcanza los , según los últimos datos de la Seguridad Social. Verificar con tiempo los datos bancarios y la fecha de ingreso es esencial para evitar contratiempos y disponer del dinero sin retrasos.

En definitiva, anticiparse a los detalles del cobro —desde la fecha exacta hasta la cantidad a recibir— permite disfrutar con mayor tranquilidad de una paga extra que alivia el cierre del año y que, bien gestionada, puede suponer un importante respiro económico para los pensionistas.