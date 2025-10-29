Así es el nuevo 'Bono Infantil 2025' del Gobierno de Canarias: quién puede pedirlo y cómo solicitarlo paso a paso

El Gobierno de Canarias ha anunciado una nueva convocatoria del 'Bono Infantil' destinado a la escolarización de los niños. La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias ha abierto el plazo para que los padres puedan pedir esta ayuda destinada a la escolarización temprana en las escuelas de Educación Infantil de titularidad municipal y centros privados autorizados.

Las familias con niños en edad de guardería están de enhorabuena, ya que el Gobierno de Canarias ha abierto el plazo para solicitar las ayudas destinadas a la escolarización temprana de menores de entre 0 y 3 años. Esta esperada convocatoria cuenta con un fondo de 5 millones de euros, que se distribuirán entre las familias que cumplan con los requisitos de renta familiar y número de hijos.

El 'Bono Infantil' ayuda a la igualdad de oportunidades de las familias

Según el coordinador de la Dirección General de Administración de Centros, Escolarización y Servicios Complementarios, David Rego, afirmaba que "gracias a este bono, ninguna familia quedará excluida de una etapa educativa clave para los menores por motivos económicos". De este modo, el ejecutivo insular presume de que este bono "se mantiene, crece y se consolida un año más".

Rego asegura que el 'Bono Infantil' es muy útil porque permite "invertir en igualdad de oportunidades desde edades tempranas y también en la conciliación real para las familias".

Las familias tienen más centros educativos donde elegir

Las escuelas infantiles, tanto públicas como privadas, han experimentado un notable aumento. Según Rego, mientras en 2024 había 119 centros, este año habrá 125 guarderías disponibles para elegir. En esta edición se han sumado los ayuntamientos de:

Así, los estudiantes de sus escuelas municipales también podrán disfrutar de estas ayudas. Aquí puedes consultar todos los centros públicos y privados que participarán:

Así funciona el 'Bono Infantil' 2025 - 2026

Las ayudas del Gobierno de Canarias cubrirán total o parcialmente el coste de la escolarización en escuelas municipales y centros privados autorizados de las Islas para el curso 2025-2026

La línea de subvenciones destinadas a fomentar la escolarización temprana de menores de entre 0 y 3 años busca aliviar la carga económica de las familias canarias y promover la conciliación familiar y laboral, financiando de manera total o parcial los gastos de escolarización.

El programa estará vigente entre el 1 de septiembre de 2025 y el 30 de junio de 2026, y podrán beneficiarse los niños y niñas nacidos a partir del 1 de enero de 2023 que estén impartiendo el primer ciclo de Educación Infantil en Canarias.

El importe de la ayuda dependerá de los ingresos familiares, estableciéndose distintos umbrales de renta:

Familias de 2 miembros: hasta 40.000 euros anuales.

hasta 40.000 euros anuales. Familias de 3 miembros: hasta 43.181 euros.

hasta 43.181 euros. Familias de 4 miembros: hasta 46.362 euros.

hasta 46.362 euros. Familias de 5 miembros: hasta 49.543 euros.

hasta 49.543 euros. Familias de 6 o más miembros: hasta 52.724 euros.

Estos son los plazos y los trámites para pedir el 'Bono Infantil'

El plazo para presentar solicitudes será de 10 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de Canarias (BOC). Las peticiones deberán tramitarse a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias, mediante el procedimiento 'Subvenciones destinadas al fomento de la escolarización temprana en las escuelas de educación infantil y centros privados autorizados (9912)'.

En su página web están disponibles todos los formularios que los padres tienen que rellenar para presentar en la administración.

Con este programa, el Ejecutivo canario busca reforzar el acceso a la educación temprana, una etapa fundamental para el desarrollo infantil, y al mismo tiempo favorecer la conciliación familiar y laboral.