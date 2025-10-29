MACROECONOMÍA
La Reserva Federal cumple con lo esperado y consuma su segunda rebaja de tipos consecutiva
La institución monetaria ha estado muy presionada en los últimos meses por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para recortar los tipos de interés
La Reserva Federal ha cumplido con lo esperado este miércoles y ha anunciado un nuevo recorte de los tipos de interés. El objetivo de esta rebaja de tipos es fortalecer el mercado laboral estadounidense. De esta forma, el precio del dinero queda en el rango del entre el 4% y el 3,75%. La institución monetaria ha estado muy presionada en los últimos meses por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para recortar los tipos de interés.
Este nuevo ajuste sucede al decretado el 17 de septiembre en idéntica proporción, así como a las cinco veces consecutivas a partir de enero en las que el instituto emisor mantuvo el precio del dinero congelado. Antes de eso, rebajó la tasa de referencia en tres ocasiones desde septiembre de 2024.
"Los indicadores disponibles sugieren que la actividad económica se ha expandido a un ritmo moderado. El crecimiento del empleo se ha ralentizado este año y la tasa de desempleo ha aumentado ligeramente, aunque se ha mantenido baja hasta agosto. Los indicadores más recientes concuerdan con esta evolución. La inflación ha repuntado desde principios de año y se mantiene algo elevada", ha resumido la Fed.
Suscríbete para seguir leyendo
- Así es como multará el nuevo radar de la DGT que entra en funcionamiento hoy en esta carretera de Gran Canaria
- Ni Triana ni Arucas: la ciudad de Gran Canaria que es conocida como 'la pequeña Sevilla' por su historia y su pasado comercial
- A qué hora juega la UD Las Palmas contra el CD Extremadura y cómo seguir en directo el partido de Copa del Rey
- Hallado el cadáver de un hombre en un parque de Tamaraceite
- Una veintena de jóvenes ataca a dos menores migrantes en un parque de Telde
- Yeray Reyes continúa su imparable expansión: así será el local 'más espectacular
- Josep Martínez, ex portero de la UD Las Palmas, atropella mortalmente a un señor en silla de ruedas
- Graves disturbios en Telde: enfrentamiento entre jóvenes locales y menores inmigrantes en San Juan