Los bares de Canarias perderán 130 millones por la falta de patrocinio de las cerveceras

La futura ley de prevención del consumo de alcohol y de sus efectos en menores de edad, que pretende prohibir la exhibición de marcas de bebidas alcohólicas en el mobiliario de los locales de restauración, ha puesto en pie de guerra al sector de la hostelería. Acabar con el patrocinio que estas empresas –principalmente cerveceras– realizan en bares, cafeterías y restaurantes conlleva pérdidas millonarias para estos negocios, que aseguran que este será el enésimo golpe para una actividad que supone uno de los motores económicos del país y también del Archipiélago. Unas pérdidas que en el caso de Canarias podrían alcanzar los 130 millones de euros.

La norma –que está todavía en tramitación– busca prohibir el emplazamiento de publicidad de bebidas alcohólicas en la vía pública, en un radio de 150 metros de centros educativos, centros sanitarios, de servicios sociales y sociosanitarios y de parques y lugares de ocio infantil o en la celebración de eventos y fiestas populares. Lo que, en la práctica, supone acabar de un plumazo con los logotipos, rótulos, sillas, mesas, sombrillas o servilleteros con marcas de cerveza de una cantidad ingente de bares de todo el país.

Un estudio, elaborado por Análisis Económico Integral (AEI) para Hostelería de España y Cerveceros, estima que entre un 70% y un 80% de los establecimientos de hostelería cuentan con este tipo de patrocinio. Su eliminación costará a cada local unos 12.000 euros. Unos datos que si se extrapolan a la realidad del Archipiélago –donde hay 14.354 locales de restauración, según el último Anuario de la Hostelería de España– generarán unas pérdidas de unos 130 millones de euros. En total, en todo el país los costes extra que deberán afrontar los establecimientos ascienden a 1.700 millones de euros. Unos costes en los que no solo se contemplan la reposición de todo el mobiliario que incluye logotipos de marcas de cerveza, sino también las pérdidas por la reducción en el número de las ventas.

Más repercusión

Pero la repercusión para los locales de hostelería puede ser todavía mayor. Así lo explica Carlos Quintero, vicepresidente de la Asociación de Empresarios de Restauración y Ocio (AERO), ya que la supresión de este tipo de publicidad afectará directamente a la negociación de los rappel. Pero, ¿qué son los rappel? En hostelería son los acuerdos que se sellan entre el restaurador y su proveedor, en el que se negocia un descuento por volumen. Es decir, a cambio de que el local venda cierta cantidad en un tiempo determinado, la marca se compromete a rebajar el precio de los barriles u ofrece un porcentaje de mercancía gratuita. Unos acuerdos en los que también se incluye la instalación de equipos como grifos, vitrinas, toldos, mesas o sillas sin coste para el hostelero. Su pérdida también supondrá que los empresarios dejen de percibir estos incentivos por tener exhibida la publicidad en sus locales.

«Perderemos una parte de nuestros ingresos directamente», sostiene Quintero, que se queja de la hostilidad con la que se trata siempre «a un sector que mantiene el país». Por eso, indica que «se podría hacer una regulación mínima, pero no algo que confronta directamente con la rentabilidad de los locales».

El análisis que ha realizado el sector va todavía más allá. Además de las pérdidas económicas directas, se estima una merma en la contribución del Producto Interior Bruto (PIB) de entre 900 y 1.176 millones de euros. También sostiene que la medida afectará de igual manera al empleo. Entre 8.000 y 10.200 puestos de trabajo pueden desaparecer o precarizarse en todo el país. Algo que afectará sobre todo a las empresas que estén en localidades más pequeñas, en las que muchas podrían perder su único local de restauración.

Pérdidas

El estudio ahonda en que el problema también está en que el dinero que las cerveceras dejarán de invertir en estos patrocinios no se gastará en otras líneas similares dirigidas a la hostelería, como la celebración de eventos, sino que irá a otros canales, con lo que el sector perderá una buena parte de la mordida que hasta ahora sacaba de las cerveceras.

La hostelería valora la futura ley de prevención del consumo de alcohol y de sus efectos en menores de edad como un nuevo golpe para la actividad. Hace tan solo unos meses, los empresarios también criticaron el borrador de la nueva ley antitabaco que prohibirá que se fume en las terrazas de sus establecimientos, alegando que ahora existe una buena convivencia entre fumadores y no fumadores en estos espacios y que puede ocasionar la pérdida de clientes. Algo que no ha sucedido cuando entraron en vigor otras restricciones antitabaco anteriores en estos locales.