Buenas noticias para los jubilados canarios: así queda la tabla de pensiones 2026 en Canarias

Los pensionistas han recibido excelentes noticias, la Seguridad Social aumentará sus ingresos en 2026. El próximo año, el Gobierno seguirá cumpliendo uno de los compromisos establecidos en la reforma aprobada en 2023, cuando José Luis Escrivá, actual gobernador del Banco de España, desempeñaba el cargo de ministro de Seguridad Social. A poco más de un mes para conocer la cifra definitiva, los economistas ya han comenzado a realizar las primeras estimaciones sobre el incremento de las pensiones para 2026.

La reforma de las pensiones de 2023 se centra en asegurar la sostenibilidad del sistema, aumentar los ingresos y reducir la brecha de género. Además, cada pensionista podrá elegir la opción que más les beneficie para calcular sus pagas, con un importante cambio a partir del próximo año. Desde 2026 y de forma transitoria y gradual hasta 2043 habrá dos maneras de establecer la pensión:

La fórmula anterior: que utilizaba los últimos 25 años cotizados.

que utilizaba los últimos 25 años cotizados. La nueva fórmula: que considerará 29 años, pero descartando los dos peores años de cotización.

Además, cada año estos ingresos suben cada año según este sistema. Una vez seleccionado el método para calcular la cuantía final, es necesario determinar cuál será el ingreso definitivo. Para ello, al resultado obtenido se debe sumar la revalorización, la cual se calcula tomando el IPC interanual promedio entre las variaciones registradas en diciembre de 2024 y noviembre de 2025.

Esto subirán las pensiones en 2026

Las primeras previsiones hechas por los economistas han determinado que el IPC interanual que se utilizará para la revalorización de las pensiones será de alrededor del 2.6%

De este modo, la Seguridad Social se acercaría al objetivo planteado para 2027, en el que el Ejecutivo quería que estas prestaciones estuvieran próximas a los umbrales de pobreza establecidos por la normativa de la Unión Europea.

Así queda la tabla de las pensiones usando los datos medios:

Aparte de todas estas cuantías, también se revalorizarán paralelamente las pensiones mínimas para que vuelvan a acercarse a las medias europeas.

Los trabajadores deben tener en cuenta que en 2026, la edad de jubilación ordinaria será de 66 años y 10 meses para quienes no alcancen los 38 años y 3 meses cotizados. También se mantendrá en 65 años la edad de los empleados que sí cumplan estos requisitos. Estas subidas supondrán un gasto adicional de más de 6.000 millones de euros.

Paralelamente, se reforzará la revalorización de las pensiones mínimas, con el objetivo de que en 2027 se acerquen a los estándares europeos y contribuyan a reducir la pobreza entre las personas mayores.

Hasta mediados de diciembre no se conocerá el dato definitivo de cuánto subirán las pensiones en 2026, cuando el Instituto Nacional de Estadística (INE) publique el IPC interanual. Hasta ese momento, los jubilados y pensionistas quedan a la espera de saber cuánto dinero ingresarán en 2026.