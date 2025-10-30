Indra lanza su plataforma de ciberdefensa IndraMind con un volumen de negocio de 300 millones

Indra ha presentado este jueves Indra Mind, una nueva unidad de negocio y plataforma que unifica todas sus capacidades de ciberseguridad y ciberdefensa. La división, que ya opera desde junio como un vertical más del grupo junto a la consultora tecnológica Minsait, defensa, gestión de tráfico aéreo (ATM) y movilidad, arranca con un volumen de negocio de 300 millones de euros anuales y 3.000 profesionales, principalmente en la Comunidad de Madrid y Cataluña. Se trata de la primera iniciativa española que desarrolla inteligencia artificial con propiedad intelectual propia con el objetivo de hacer frente a la guerra híbrida, como puedan ser sabotajes a infraestructuras críticas, ataques de drones o campañas de desinformación.

La nueva plataforma integra en una sola unidad tecnologías, productos y servicios “que ya existían” en la compañía cotizada para la gestión de catástrofes, emergencias y defensa con enfoque de soberanía estratégica para España y Europa. “La nueva generación de la defensa no viene tanto por los hierros, sino por la guerra digital”, ha subrayado Ignacio Martínez, director general de IndraMind. La plataforma integra sistemas de mando y control, imágenes satelitales casi en tiempo real y garantiza comunicaciones ciberseguras para clientes militares y civiles. La división nace con el objetivo de que sus clientes sean tanto ejércitos como grandes compañías.

En la presentación de este jueves en el auditorio han estado presentes el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública de España, Óscar López; el consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, Miguel López-Valverde altos cargos del Ejército y directivos del sector de la defensa como el consejero delegado de Escribano Mechanical & Enginering (EM&E), Fernando Fernández o el director de ciberseguridad de Ferrovial, Juan Cobo.

En cuanto a la estrategia tecnológica, Martínez ha precisado que Indra Mind trabaja con propiedad intelectual propia y también modelos de código abierto, “pero no somos una plataforma de código abierto”. En el plano corporativo, la división se posiciona a sí misma en el ‘top 3’ europeo, y no descarta adquisiciones: “No nos cerramos a adquirir capacidades tecnológicas, especialmente ‘startups’”, ha afirmado. Entre las alianzas ya activas el directivo ha citado un acuerdo con la compañía vasca Multiverse Computing para la compresión de macrodatos que se firmó este mismo miércoles.

Martínez ha definido los tres ejes de Indra Mind como “ciberresiliencia, superioridad cognitiva y automatización”. La ciberresiliencia —ha detallado— es la capacidad de anticipar, resistir y recuperarse ante ataques; la superioridad cognitiva, la de actuar más rápido y mejor que el adversario; y el objetivo operativo es maximizar la automatización de funciones críticas y asegurar la superioridad en operaciones multidominio. La compañía destaca que la plataforma nace tras más dos décadas de conocimiento, experiencia y capacidades de Indra en materia de ciberseguridad, ciberdefensa, guerra electrónica, inteligencia artificial, plataformas autónomas (drones y antidrones), gestión masiva de datos y sistemas de mando y control.

Anuncia inversiones de 100 millones

La presentación de Indra Mind llega tras la presentación de sus resultados del tercer trimestre este mismo jueves. La tecnológica ha aumentado su beneficio neto un 57,9% en los nueve primeros meses del año, hasta 291 millones de euros, gracias al crecimiento de la facturación y a la mejora de la valoración de su participación en Tess Defence. Este consorcio —junto a Sapa, Escribano (EM&E) y General Dynamics— desarrolla para el Ejército español el vehículo blindado 8x8 Dragón y el vehículo de apoyo sobre cadenas (VAC).

La compañía que lidera Ángel Escribano también ha anunciado este jueves inversiones por valor de 100 millones de euros en los próximos dos años en la fábrica de 'El Tallerón' de Gijón (Asturias), en el centro tecnológico especializado en el desarrollo de sistemas de defensa electrónica de Vigo (Galicia) y en la nueva línea de radares de Córdoba, más otros 43 millones de euros -50 millones de dólares- en su planta de Kansas (Estados Unidos) dedicada a tráfico aéreo y movilidad, donde empleará a 200 trabajadores.