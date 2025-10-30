Stellantis aumenta un 13% las ventas en el tercer trimestre: "Es alentador y seguimos avanzando"

A falta de saber cómo culminará este complicado año para Stellantis, la compañía que dirige Antonio Filosa parece que sigue acumulando brotes verdes. Aunque los beneficios continúan cayendo, el tercer trimestre cerró para la compañía con planta en Vigo con un aumento del 13% en las ventas, con los ingresos netos ascendiendo a 37.200 millones de euros y las entregas creciendo otro 13% hasta los 1,3 millones de unidades. "Es alentador y seguimos avanzando", ha apuntado el CEO.

Stellantis está aumentando las matriculaciones en Norteamérica y en Europa, sus dos principales bastiones, y continuando dando pasos importantes en otras regiones como la de África y Oriente Medio. De hecho, la empresa destaca que la mayor parte del aumento en el caso de las entregas de vehículos "se debió a una mejora del 35% en Norteamérica". "Refleja los beneficios de una dinámica de inventario normalizada", añaden, si bien es cierto que Stellantis ha expandido paros por la gran mayoría de sus plantas europeas, como es el caso de Vigo (está ahora mismo paralizada), Madrid y Zaragoza.

Según ha trasladado el grupo, en el caso de la región europea del grupo modelos como el Citroën C3, el C3 Aircross, el Opel/Vauxhall Frontera y el Fiat Grande Panda "han contribuido a mejorar la cuota de mercado en el segmento B, gracias al aumento de la producción". Aunque, eso sí, la cuota de mercado cayó hasta el 15,4%, lo que achacan a "los descensos del mercado en Francia e Italia, donde Stellantis tiene una mayor exposición, y una cuota de mercado moderadamente inferior en el segmento de los vehículos industriales ligeros".

Así, en Europa las ventas fueron de 12.973 millones de euros, un 4% más a nivel interanual, es decir, 491 millones más. En Norteamérica, por su parte, fueron 16.047 millones de euros, casi un 30% más.

Regiones

Estas dos buenas cifras se vieron apoyadas por las de África y Oriente Medio y Asia, India y Asia Pacífico. En el primer caso, algo más de 2.000 millones de euros, un alza del 9% que se explica "por el aumento de los volúmenes de envío en Argelia, Turquía y Egipto, junto con un precio neto positivo". En el segundo, el aumento fue más moderado, del 0,2%, hasta 427 millones.

La nota negativa la puso Sudamérica, que registró 3.989 millones de ingresos, una caída del 5%, "debido a los menores volúmenes en Brasil en comparación con los elevados niveles del segundo trimestre de 2024, tras la recuperación tras las inundaciones, así como a los efectos desfavorables de la conversión de divisas del real brasileño y el peso argentino".

De esta forma, en lo que va de año Stellantis ha ingresado 111.467 millones de euros, lo que supone un 5,5% menos de lo que acumulaba en los tres primeros trimestres del año pasado (117.977 millones de euros).

"A medida que continuamos implementando importantes cambios estratégicos con el fin de proporcionar a nuestros clientes una mayor libertad de elección, hemos observado un progreso secuencial positivo y un sólido rendimiento interanual en el tercer trimestre", ha señalado Antonio Filosa, que ha recordado que Stellantis está "tomando medidas decisivas para alinear los recursos, programas y planes" de la compañía.