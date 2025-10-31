La gasolina más barata de este lunes en la provincia de Las Palmas

Para la Gasolina 98 más asequible de la provincia de Las Palmas para tu bolsillo hay que desplazarse hasta Agüimes en la isla de Gran Canaria, donde la estación de servicio OCÉANO de Calle Garlopa 41 tiene la Gasolina 98 a 1,125€ el litro. También puedes optar por la estación H2EXAGON ESCALERITAS, de Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, Avenida Escaleritas 112, con la Gasolina 98 a 1,169€ el litro.

Para el diésel más asequible en Las Palmas hay que irse hasta Gáldar, en la isla de Gran Canaria. Allí, la estación PETROPRIX de POLIGONO SAN ISIDRO, 22, tiene el gasoil a 0,945€ el litro. En Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria, la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ, CALLE AYAGAURES, 3, ofrece la segunda opción más económica de la provincia para llenar el depósito a 0,960€ el litro de Gasóleo A.

Hoy, domingo 26 de octubre, la Gasolina 95 más barata de la provincia de Las Palmas se encuentra en la isla de Gran Canaria, en Gáldar, en la estación de servicio PETROPRIX, POLIGONO SAN ISIDRO, 22, donde la Gasolina 95 está a 0,945€ el litro. La estación H2EXAGON NORTE de Moya en la isla de Gran Canaria, Carretera General del Norte km 13, es la segunda mejor opción para llenar el depósito con Gasolina 95 a 0,959€ el litro.

La gasolina más barata de este domingo en Gran Canaria

En cuanto el diésel más barato de Gran Canaria, la estación de servicio PETROPRIX de Gáldar en POLIGONO SAN ISIDRO, 22 tiene un precio de 0,945€ el litro.

Gran Canaria tiene hoy, domingo 26 de octubre, la Gasolina 95 más barata en Gáldar, POLIGONO SAN ISIDRO, 22, en la estación de servicio PETROPRIX a 0,945€ el litro. La segunda más económica de la isla de Gran Canaria estaría en Moya, H2EXAGON NORTE, en Carretera General del Norte km 13, donde el litro está a 0,959€.

La estación de OCÉANO en Agüimes, Calle Garlopa 41, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Gran Canaria, a 1,125€ el litro. Otra opción está en Las Palmas de Gran Canaria, Avenida Escaleritas 112, en la estación H2EXAGON ESCALERITAS a 1,169€ el litro.

La gasolina más barata de este domingo en Lanzarote

Para llenar el tanque hoy domingo 26 de octubre con Gasolina 95 al mejor precio en Lanzarote, hay que ir hasta Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139 a la estación de servicio PLENERGY para llenar el tanque por 1,009€ el litro. Otra opción sería ir hasta Arrecife, a CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde la estación de PLENERGY ofrece la Gasolina 95 a 1,009€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Lanzarote se encuentra hoy en Arrecife, estación PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde sale a 0,989€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Arrecife, estación de PLENERGY en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde se puede encontrar el gasoil a 0,989€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Lanzarote, la estación de servicio PCAN ARRIETA de Haría tiene el carburante Gasolina 98 a 1,199€ el litro en Carretera General del Norte km 16,1. En Tías, Carretera LZ-2 Arrecife - Yaiza km 6,7, la estación de servicio SPL encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,238€ el litro.

La gasolina más barata de este domingo en Fuerteventura

Fuerteventura tiene hoy, domingo 26 de octubre, la Gasolina 95 más barata en Antigua, CALLE JANANA, 46, en la estación de servicio PETROPRIX a 1,059€ el litro. La segunda más económica de la isla de Fuerteventura estaría en Tuineje, CEPSA GRAN TARAJAL, en AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16, donde el litro está a 1,139€.

La estación de PCAN GIL en Puerto del Rosario, Calle Almirante Lallermand, 31, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Fuerteventura, a 1,268€ el litro. Otra opción está en Antigua, Carretera Puerto del Rosario - El Castillo km 8, en la estación DISA EL MATORRAL a 1,269€ el litro.

En cuanto el diésel más barato de Fuerteventura, la estación de servicio PETROPRIX de Antigua en CALLE JANANA, 46 tiene un precio de 0,999€ el litro.

La gasolina más barata de este domingo en Las Palmas de Gran Canaria

La Gasolina 95 más barata de hoy, domingo 26 de octubre, está en la estación de servicio H2EXAGON LAS TORRES de CALLE ARRECIFE, 33 a 0,965€ el litro de Gasolina 95, situada en Las Palmas de Gran Canaria. La estación de servicio PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 0,965€ el litro.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Las Palmas de Gran Canaria está a 1,169€ el litro, en Avenida Escaleritas 112 en la estación de servicio H2EXAGON ESCALERITAS. La estación SANTANA DOMINGUEZ ofrece la segunda mejor opción, a 1,180€ el litro, en CALLE AYAGAURES, 3.

El diésel más barato está en SANTANA DOMINGUEZ, a 0,960€ el litro, situada en CALLE AYAGAURES, 3. La segunda opción más barata es la estación H2EXAGON LAS TORRES que ofrece el gasoil a 0,965€ el litro en Gasóleo A en CALLE ARRECIFE, 33.

La gasolina más barata de este domingo en Telde

Para la Gasolina 98 más barata de Telde habrá que ir a la estación CANARY OIL, S.L., en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, donde encontrarás a 1,180€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera OCÉANO también ofrece la Gasolina 98 a 1,197€ el litro en Calle Alegría 2.

La estación PETROPRIX del municipio de Telde en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 ofrece hoy, domingo 26 de octubre, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio CANARY OIL, S.L., que ofrece el mismo carburante a 0,999€ el litro en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

La estación de servicio PETROPRIX de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 ofrece el gasoil a 0,999€ el litro, siendo el diésel más barato de Telde, mientras que se puede conseguir a 0,999€ el litro en la estación CANARY OIL, S.L. en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

