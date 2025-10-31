Lidl Canarias transforma los residuos plásticos de sus tiendas en bolsas de basura recicladas

Lidl Canarias da un paso más en su estrategia de sostenibilidad en las islas a través de una iniciativa que permite transformar los residuos plásticos recogidos en sus propias tiendas en bolsas recicladas de basura.

La medida, ya implementada en los 39 supermercados Lidl de Canarias, consolida el compromiso de la compañía en la contribución a la economía circular y la sostenibilidad del archipiélago. Asimismo, posiciona a Lidl como la compañía pionera en ofrecer un producto de marca propia basado en la economía circular, lo cual ha sido reconocido por Aenor con el certificado de ‘Proyecto de Economía Circular’.

En este sentido, Lidl valida su liderazgo en la integración de la sostenibilidad en su cadena de valor, contribuyendo a la reducción de residuos y transformando los que se generan en productos útiles y de calidad para el consumidor.

Más de 1.500 toneladas de plástico recicladas y 16 millones de bolsas

La iniciativa, puesta en marcha también a nivel nacional, ha logrado reciclar más de 1.500 toneladas de plástico para fabricar 16 millones de bolsas de basura de la marca propia Purio con seis tipos diferentes de referencias.

El sistema de transformación de residuos en bolsas para la basura consiste en recoger, clasificar y reciclar los plásticos generados en las tiendas, procedentes principalmente del embalaje de productos y de la actividad logística, para transformarlos en bolsas reutilizables.

En concreto, las bolsas de basura están elaboradas con plástico reciclado en un porcentaje que va del 20% hasta el 50% y en formatos que van desde los 10 litros de capacidad hasta los 100.

Esta acción se enmarca dentro de la estrategia global REset Resources, con la que, entre otras medidas, Lidl persigue reducir el plástico un 30% hasta 2025 y garantizar la reciclabilidad del 100% de sus envases.

En Canarias, la compañía ha sido pionera en este ámbito, ya que fue la primera cadena en eliminar las bolsas de plástico de un solo uso y, posteriormente, en sustituir las bolsas de fruta y verdura por otras 100% compostables y biodegradables.

Además, gracias a este proyecto, Lidl contribuye a reducir la huella de carbono asociada a la producción de plásticos y a disminuir los residuos que llegan a los vertederos, aportando soluciones más sostenibles que minimicen el impacto en el medio ambiente.

En el conjunto de España, este modelo de aprovechamiento de residuos evita anualmente el consumo de cientos de toneladas de plástico virgen, un impacto que se reflejará también en las islas con la ampliación del sistema a toda la red logística insular.

La iniciativa ha sido posible gracias a la colaboración de Lidl con partners nacionales de referencia como La Red by Veolia, empresa especializada en el reciclaje de plásticos de origen industrial; y Sphere España, proveedor líder en soluciones de reciclaje y productos sostenibles.

Desde 2018, Lidl ha convertido a las Islas Canarias en un punto neurálgico de sus iniciativas en materia de sostenibilidad e innovación. Ese año, la compañía comenzó a instalar puntos de recarga para vehículos eléctricos en sus tiendas del archipiélago.

Hoy, gracias a ese impulso, los clientes pueden disponer de cerca de un centenar de plazas de carga gratuitas, repartidas por sus establecimientos, que pueden usar cómodamente mientras realizan sus compras.

En su apuesta por una movilidad más limpia, Lidl dio un paso más el pasado año al incorporar los primeros camiones eléctricos del sector de la distribución en Canarias, una medida que contribuirá a evitar la emisión de unas 100 toneladas de CO₂ al año.

También destacan las instalaciones fotovoltaicas colocadas en sus dos plataformas logísticas de Tenerife y Gran Canaria, además de en 17 tiendas del archipiélago. En total, cubren más de 40.000 metros cuadrados de superficie con paneles solares, consolidando a Canarias como un ejemplo en la transición hacia un modelo energético más sostenible.

El compromiso de Lidl con España

Desde su responsabilidad como gran empresa, Lidl trabaja más que nunca para reforzar su compromiso con España y contribuir de forma decisiva al desarrollo económico y social del país.

En este sentido, la compañía sigue generando valor compartido en todo el territorio a través de la apertura de nuevas tiendas y plataformas logísticas, la creación de empleo estable y de calidad, y la compra de producto nacional, impulsando e internacionalizando los negocios de sus proveedores.

Todo ello estando cerca de colectivos vulnerables con proyectos que permiten mejorar sus vidas, y sin renunciar a la sostenibilidad como factor clave en toda su actividad, para ofrecer siempre la mejor relación calidad-precio a sus clientes.

Acerca de Lidl

Lidl es una cadena de distribución alimentaria con presencia desde hace más de 30 años en España, donde gracias a la creciente confianza de sus clientes ya es el tercer operador del sector por cuota de mercado.

Hoy en día, la empresa cuenta con una red de más de 700 tiendas y 13 plataformas logísticas y con una plantilla de unas 19.700 personas.

Lidl también colabora estrechamente con más de 860 proveedores nacionales, a los que ya compra producto por valor de unos 7.900 millones de euros anuales, exportando más de la mitad.

Lidl Supermercados es la filial en España de la alemana Lidl Stiftung, compañía integrada a su vez en el Grupo Schwarz, el cuarto operador mundial en el ámbito de la distribución alimentaria.

Actualmente, Lidl como grupo es la cadena de supermercados líder en Europa y está presente en más de 30 países, con una estructura de unos 12.600 establecimientos, más de 230 centros logísticos y con un equipo de unas 382.400 personas, guiado por los valores de desempeño, respeto, confianza, humildad y pertenencia.