TELECOMUNICACIONES
Orange pacta la compra del 50% de MasOrange por 4.250 millones y tomará el control total de la teleco
El grupo francés ejerce el derecho de recompra incluido en el acuerdo de fusión con MásMóvil y pretende mantener al frente de la compañía a Meinrad Spenger como CEO
Terremoto en el sector de las telecomunicaciones españolas. El grupo francés Orange ha pactado con el resto de accionistas de MasOrange la compra del 50% que no controla en la compañía española por un precio de 4.250 millones de euros en efectivo y tomar el control total de la operadora. El acuerdo de Orange con Lorca (el vehículo inversor de los fondos KKR, Cinven y Providence) y otros socios minoritarios de momento es no vinculante, pero las partes prevén sellar un acuerdo definitivo antes de que termine 2025 y cerrar la operación en la primera mitad de 2026.
MasOrange, la mayor teleco del mercado español por número de clientes y nacido de la fusión de Orange España y MásMóvil en 2024, inicia así una nueva etapa. La compañía francesa, que tiene al Estado galo como mayor accionista con un 23%, ejerce así el derecho de recompra que había pactado en el acuerdo de fusión con los socios de MásMóvil y que le permitía tomar una posición de control transcurridos dos años desde la integración (esto es, a partir de marzo de 2026).
Hasta ahora los accionistas de Orange y los de MásMóvil tenían un reparto a partes iguales del accionariado de MasOrange. El grupo galo podía optar por comprar simplemente un 1% y romper el equilibrio, pero ha preferido lanzarse a tomar el control total del grupo.
"Esta operación acelerará el plan estratégico de Orange y reforzará aún más la posición de Orange en España, el segundo mercado del grupo en Europa", ha destacado la empresa francesa. "Con la plena propiedad [de MasOrange], Orange confirma su compromiso industrial a largo plazo en España y su confianza en MasOrange y su gestión para crear valor para todas las partes interesadas".
Orange pretende mantener al frente de MasOrange al actual equipo directivo, comandado por Meinrad Spenger como consejero delegado, a pesar de que procedía de MásMóvil antes de la fusión, según confirman a EL PERIÓDICO fuentes al tanto de los planes de la teleco gala para la operadora española. El nuevo socio único de MasOrange reafirma los compromisos alcanzados con el Gobierno español para conseguir la aprobación de la fusión, que entre otras cuestiones contemplaba un plan de inversiones de 4.000 millones en el mercado español.
