Un abogado explica los errores que cometen los canarios cuando van a pedir una hipoteca: "Una vez firmes, ya no hay vuelta atrás"

Elegir una hipoteca es una de las decisiones más importantes y complejas en la vida de una persona. Encontrar el préstamo adecuado que se ajuste a tus necesidades es muy difícil, especialmente cuando el mercado inmobiliario está tan caro. Por eso, es fundamental prestar atención a las recomendaciones de los expertos para evitar errores y garantizar que elijas la hipoteca ideal. El abogado Andrés Millán, de Law Tips, ha explicado en qué se equivocan los canarios cuando van al banco a solicitar este ingreso para comprarse una casa.

Comprar una vivienda en Canarias está cada vez más difícil para los jóvenes y las familias. A la subida de precios y la falta de inmuebles disponibles en las islas se suma la dificultad de acceder a una hipoteca, donde los bancos exigen ahorros previos, avalistas y una estabilidad laboral que no siempre se cumple. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, el importe medio de las hipotecas en Canarias supera los 120.000 euros, y los hogares destinan más del 35 % del sueldo a pagar la cuota mensual.

El abogado de Law Tips deja muy claros los errores

Andrés Millán explica que muchos compradores firman sin haber entendido realmente las condiciones del contrato, y que "la gente se compra una casa sin tener ni idea de nada". El problema no queda ahí, porque si la hipoteca se contrata en condiciones poco claras, el comprador puede acabar pagando de más, perder derechos o comprometer su patrimonio y el de su familia durante décadas.

PI STUDIO

El abogado insiste en que los compradores deben conocer sus derechos y obligaciones antes de firmar cualquier escritura hipotecaria. También insiste en la importancia de contar con asesoramiento profesional antes de adquirir una vivienda, especialmente cuando se trata de firmar una hipoteca. Según el abogado, entender cada cláusula del contrato no solo evita futuros problemas legales, sino que también permite al comprador tomar decisiones más informadas

1.No acudir al notario antes de la firma

Uno de los fallos más habituales es no aprovechar la visita gratuita al notario. Muchos compradores llegan al día de la firma sin haber leído ni comprendido las condiciones de la hipoteca. Según Millán, esto es un error grave: "Debes preguntar todo lo que necesites, porque una vez firmes, ya no hay vuelta atrás".

2.Elegir bien al notario

El experto recuerda que la ley obliga a los bancos a facilitar una cita previa con el notario al menos 10 días antes de la firma, para que el cliente resuelva todas sus dudas. "El notario lo eliges tú, no el banco, y esa cita es gratuita, dure lo que dure", explica el abogado.

3.Creer que la deuda, en caso de impago, se limita a la casa

Millán también alerta sobre la falsa creencia de que la hipoteca solo compromete la vivienda, cuando en realidad se responde con todos los bienes presentes y futuros. Otro error muy común es pensar que, si el comprador no puede pagar, el banco solo se queda con la vivienda. Al contrario de lo que ocurre en otros países, "en España no funciona así. Aquí respondes con todo tu patrimonio, presente y futuro, hasta que canceles la deuda". Lo mismo ocurre con los avalistas, que no solo arriesgan su sueldo, sino todos sus bienes.

4.Aceptar comisiones ilegales

Por último, el abogado también señala que algunos bancos intentan cobrar comisiones indebidas al final del préstamo, como por emitir el certificado de deuda cero o por cancelar la hipoteca. Sin embargo, "el Banco de España ya ha dejado claro que esas prácticas son ilegales", recuerda Millán. Por eso, recomienda denunciar estos casos y no aceptar pagos extra injustificados.

Recuerda que firmar una hipoteca en Canarias es un proceso complejo que requiere estar bien informado. Los precios elevados y la presión de conseguir financiación llevan a muchos compradores a precipitarse, pero los expertos insisten: la calma y el conocimiento son las mejores armas para proteger el patrimonio familiar y evitar sorpresas desagradables en el futuro.