Uno de cada cuatro británicos quiere venir al Archipiélago en su próximas vacaciones

Canarias se desplaza a Londres para mantener el interés de la clientela más fiel y numerosa de cuantas escogen la comunidad autónoma como destino para pasar sus vacaciones. Uno de cada cuatro británicos (23%) afirma que sus próximas vacaciones las pasará en alguna de las ocho islas. La 44ª edición de la Word Travel Market (WTM) de Londres arranca hoy –hasta el jueves– con el reto de prolongar la época dorada que disfruta la principal actividad económica de las Islas.

A ello, los responsables públicos añaden el objetivo de difundir entre los británicos una oferta de actividades y posibilidades capaces de generar una mejor distribución de los beneficios de los que provee el turismo.

Nueve de cada diez

Cuando a un grupo de ciudadanos de Reino Unido se les mencionan las Islas, nueve de cada diez (92%) ni siquiera esbozan un gesto de extrañeza. Ese el elevado grado de conocimiento que tienen los británicos del que es su destino predilecto, por delante de Grecia y Croacia. Así lo recoge el informe Brand Precognición Ranking 2025 elaborado por YouGov, una de las más reputadas empresas internacionales en investigación de mercados y análisis de datos.

Un trabajo que aleja cualquier temor que pueda existir en el Archipiélago a la retracción de un mercado que, lejos de confirmar los vaticinios negativos vertidos desde la llegada del Brexit, está proveyendo al destino de los números de clientes y volúmenes de gasto más elevados de la historia. No obstante, aludiendo de nuevo al trabajo de YouGov, las Islas se mantienen entre los tres destinos favoritos para los ciudadanos de las Islas Británicas.

Actividad física

Esa notable consideración de la que goza Canarias entre ingleses, escoceses, gales y norirlandeses se incrementa incluso en un punto –hasta el 24%– cuando los viajeros incluyen en su agenda la realización de actividades físicas al aire libre. Los números confirman, por tanto, la posibilidad de incrementar el catálogo de posibilidades que ofrece la comunidad autónoma a los viajeros. Y esa es otra de las líneas maestras sobre las que se asienta la estrategia que desplegará la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias durante estos días en la capital inglesa.

La titular de dicho departamento, Jéssica de León, explicó antes de partir que, además de «conservar este liderazgo manteniendo el número de visitantes», las conversaciones a desarrollar durante estos días con los principales turoperadores mundiales incluirán la posibilidad de elevar «la cualificación de la demanda». El camino apuntado por De León para conseguirlo es el impulso «de segmentos de mayor valor» –silver, de naturaleza, además del deportivo, entre otros–capaces de permitir «incrementar la rentabilidad sin perder competitividad».

150 empresas y organismos

Según datos de la propia consejería, la comitiva isleña la integran 250 profesionales canarios que trabajan para 150 empresas e instituciones. Además del deseado aumento de la rentabilidad de la actividad alojativa, tendrán ante sí una nueva oportunidad de avanzar en los necesarios «equilibrio y regeneración», apuntó la consejera, que exige la ciudadanía canaria. Además, así se recoge en el Plan Estratégico Canarias Destino 2025-2027 como recordó la propia Jéssica de León. El paisaje es uno de los pilares para la atracción de la clientela por lo que mantenerlo en condiciones resulta innegociable.

Frente al resto de competidores, Canarias cuenta de su parte con el factor climático. Mientras Grecia o Croacia, los otros dos destinos que se suben al podio de los preferidos por los británicos, acuden a la WTM para dar a conocer el despliegue con el que irrumpirán en el próximo verano, el Archipiélago puede presumir de estar listo para recibir a la clientela mañana mismo, la próxima semana o en las fechas navideñas que se acercan. «Un destino para disfrutar todo el año», detalló la consejera de Turismo de Gobierno regional. Además, poniendo a disposición de los visitantes infraestructuras y servicios ajustados a los estándares europeos.