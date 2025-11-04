La Seguridad Social anuncia sorpresas en la paga extra de Navidad para los pensionistas canarios: será la última vez que cobren su pensión actual

Los pensionistas canarios deben estar atentos al calendario, porque la Seguridad Social ha anunciado un cambio importante en el pago de la paga extraordinaria de Navidad. El próximo mes, las personas beneficiarias de pensiones o subsidios del Estado recibirán el segundo ingreso extra del año, un alivio económico muy esperado para afrontar los gastos de las fiestas navideñas. Esta será la última vez que cobrarán su paga mensual de esa manera, porque en 2026, las pensiones se volverán a revalorizar.

Cuándo se cobrará la paga extra de Navidad

La Seguridad Social abonará la paga extra entre el 1 y el 4 de diciembre. Sin embargo, la mayoría de bancos adelantarán el ingreso, por lo que los pensionistas comenzarán a recibir el dinero desde el viernes 21 de noviembre y hasta el 28, dependiendo de la entidad bancaria.

En la práctica, la mayoría de bancos realizan el ingreso entre el 25 y el 27 de noviembre, lo que significa que la paga extra de Navidad llegará antes de que termine el mes. Estas son las fechas confirmadas hasta el momento:

Viernes, 21 de noviembre:

Bankinter

Unicaja Banco

Lunes, 24 de noviembre:

CaixaBank

Santander

Martes, 25 de noviembre:

BBVA

ING

Laboral Kutxa

Banco Sabadell

Abanca

Ibercaja

Lunes, 1 de diciembre:

Pibank

Aunque el organismo público realiza el pago oficialmente en diciembre, las entidades financieras suelen anticiparlo para que los pensionistas dispongan del dinero cuanto antes.

Quiénes tienen derecho a la paga extra

La paga extra de Navidad corresponde a los pensionistas del Régimen General de la Seguridad Social, que incluye a:

Jubilados

Trabajadores autónomos

Empleados del mar y del carbón

Y otros colectivos con derecho a prestación contributiva

Estos beneficiarios reciben 14 pagas anuales, distribuidas en 12 mensualidades ordinarias y dos extraordinarias, que se abonan en julio y diciembre.

Revalorización de las pensiones en 2026

La cifra definitiva de la revalorización de las pensiones en 2026 se conocerá a mediados de diciembre de 2025, cuando se confirme el dato del IPC interanual (diciembre 2024 - noviembre 2025).

Las primeras previsiones sitúan este aumento en torno al 2,6%, lo que supondría un nuevo incremento del poder adquisitivo de los pensionistas.

Con esta subida, la Seguridad Social seguiría avanzando hacia el objetivo del Gobierno para 2027, que busca que las pensiones se acerquen a los niveles mínimos de renta definidos por la Unión Europea y garanticen una vida digna para todos los jubilados.