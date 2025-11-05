La Cámara pide eliminar la franquicia de 150 euros que "frena" al comercio local

La Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife reclamó la eliminación inmediata de la franquicia fiscal de 150 euros en importaciones, al considerar que esta medida genera una competencia desleal al comercio local y beneficia a las grandes plataformas digitales. Así lo manifestó hoy en un comunicado la vicepresidenta de la entidad y presidenta de la Comisión de Comercio Interior, Victoria González, durante la presentación del Informe Sectorial de Comercio del tercer trimestre de 2025, elaborado junto a Cajasiete.

González advirtió de que los pequeños establecimientos de las Islas "se enfrentan a una competencia desleal por un marco fiscal que no se ha adaptado al avance de las plataformas internacionales de bajo costo". Según señaló, en el último año se ha producido una caída del 1,8 % en el número de empresas comerciales con trabajadores a su cargo, lo que supone 237 negocios menos, de los cuales 170 son minoristas. "No se trata de eliminar el comercio electrónico, sino de integrarlo en un modelo económico equilibrado donde las reglas sean justas para todos", apuntó la representante cameral, quien también denunció el incremento de los costes fijos, especialmente de los alquileres, que "expulsan del mercado a emprendedores y negocios históricos".

La vicepresidenta de la Cámara pidió además a las administraciones públicas nuevas líneas de ayuda destinadas a la modernización de los espacios comerciales para hacerlos "más atractivos y competitivos". Entre los retos del sector, González destacó el absentismo laboral, la falta de relevo generacional y la posible reducción de la jornada laboral, que, según dijo, "sería especialmente perjudicial para el comercio". Por su parte, el director de Relaciones Institucionales de Cajasiete, José Manuel Garrido, subrayó que "el foco debe centrarse en frenar el goteo mensual de cierres de establecimientos comerciales", y expresó su preocupación por la pérdida de empresas en el sector.

Datos

Durante la presentación, la directora general de la Cámara, Lola Pérez, destacó que el Índice de Comercio al por Menor registró en el tercer trimestre un aumento interanual del 5,1 %, con especial impulso en septiembre (6,8 %). En los nueve primeros meses del año, las ventas del comercio canario crecieron un 4,2 %, tres décimas por debajo de la media nacional, situando al Archipiélago en el séptimo puesto por comunidades autónomas.

Canarias cuenta con el cuarto índice de ocupación más alto del país, con un aumento del 2 % en el empleo del comercio minorista y un promedio de 166.140 afiliados a la Seguridad Social a 30 de septiembre, 1.929 más que un año antes. El paro en el sector descendió un 5,8 % en el trimestre, hasta 24.166 personas registradas, mientras que el clima empresarial se mantiene positivo, con una subida del 2,4 % en la confianza y el 86,6 % de las empresas previendo mantener sus plantillas hasta final de año.