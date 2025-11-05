Gonzalo Bernardos advierte a los propietarios con viviendas en alquiler en Canarias: "Es la puntilla del mercado"
El famoso economista ha destacado las consecuencias generadas por los 'inquiokupas' en las viviendas
El economista Gonzalo Bernardos ha sido muy claro en su último post de X (Twitter). Este experto se ha referido a los problemas que los denominados 'inquiokupas' generan a los propietarios de los inmuebles en los que residen de manera ilegal. Según el profesor, esto afecta negativamente al mercado inmobiliario.
Los denominados 'inquiokupas' son inquilinos que dejan de pagar la renta mensual y se niegan a abandonar la propiedad después de firmar un contrato de arrendamiento. Ellos aprovechan la ley para quedarse en ella.
Se diferencian de los okupas tradicionales porque su ingreso fue válido, ya que comenzó con un contrato, una fianza y el mago de algunas mensualidades. Identificar este proceso puede ser complicado al principio, y su resolución judicial en favor del propietario es difícil.
"Si estaba mal, a partir de ahora estará fatal"
Gonzalo Bernardos ha sido muy claro identificando este problema, porque Hacienda obligará a los propietarios a tributar también por alquileres que no han cobrado cuando existe morosidad. La medida se deriva de una resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) y supone un giro que el sector considera letal en un mercado ya tensionado.
Esto supone "la puntilla al mercado de alquiler. Si estaba mal, a partir de ahora estará fatal: Los propietarios con inquilinos morosos, obligados a tributar por las rentas que no cobran", destacaba el economista que también destaca los puntos negativos a los que se enfrentan los propietarios con 'inquiokupas' en sus viviendas:
- No cobra el alquiler.
- Paga IBI, gastos de comunidad y algunos los suministros.
- Paga impuestos por ingresos que no han tenido.
- Quien alquila hoy viviendas, es un héroe, pues lo tiene todo en contra.
Por todo esto, "el riesgo de alquilar se dispara", lo que provoca que la ya escasa oferta se vuelva aún más cara y limitada.
En Canarias, la tensión del alquiler ya es muy fuerte, por lo que la resolución de Hacienda se traduce en: menos oferta, más precios y más exclusión.
