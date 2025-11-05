El turismo canario inicia en la Feria de Londres su «aterrizaje suave»

Fin de ciclo sin asomarse a ningún abismo. El inicio del descenso desde la cima la vivirá el turismo de Canarias el próximo año, algo que los empresarios del sector entienden como positivo ante la imposibilidad de crecer ad aeternum manteniendo la sostenibilidad en niveles elevados. Ayer arrancó en Londres la 44ª edición de la World Travel Market de Londres con la presencia de 250 operadores turísticos públicos y privados procedentes del Archipiélago.

El objetivo es comenzar a perfilar «un 2026 parecido a este», explicó desde la capital británica el presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT), José María Mañaricua. Y para ello, es necesario comenzar «por donde empieza el negocio, la conectividad». Porque si no hay plazas aéreas, la demanda, por intensa que sea, no pasará del deseo; el de conocer las Islas en este caso.

3,2 millones de plazas

Una conectividad que, en palabras de la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, «refleja perfectamente la importancia del turismo británico» para el motor de la economía del Archipiélago. En la temporada de invierno, en la que la planta alojativa isleña registra una mayor demanda por la ventaja de un factor climático imbatible en la media distancia, hay 3,2 millones de asientos disponibles para los potenciales viajeros.

Jet2, Ryanair, easyJet, TUI Airways y British Airways son las aerolíneas que concentran el grueso de rutas, según comunicó ayer la consejería. «Tenemos el mismo número de vuelos con Reino Unido que con la Península», incidió De León para dejar claro el tamaño de la apuesta de estas compañías aéreas. La capital, Londres, concentra más vuelos que ningún otro enclave british, mientras que por aeropuertos lidera el de Mánchester. En la otra orilla, Tenerife Sur y Lanzarote son anfitriones principales, «aunque Gran Canaria y Fuerteventura, con gran tradición de turismo alemán», detalló la consejería, se han subido en los últimos años a un carro que no cesa de llenarse de turistas desde que se superó la pandemia.

Afianzar

En la misma línea que la consejera, el presidente de la patronal turística de la provincia de Santa Cruz de Tenerife (Ashotel), Jorge Marichal, abogó por «afianzar esa conectividad». Además, «generando nuevas propuestas de valor añadido» capaces de incrementar la base de la demanda y que esta, a su vez, esté dispuesta a invertir una mayor cantidad en su viaje. Esa es la fórmula que el también presidente de la principal organización empresarial turística de España (Cehat) maneja para que el negocio alojativo «continúe dando réditos en los próximos años».

La importancia de la World Travel Market londinense queda meridiana teniendo en cuenta que el británico es el principal mercado para el negocio alojativo canario. Históricamente lo ha sido para Tenerife o Lanzarote, pero es que desde que se superó la pandemia también lidera la lista de demandantes de viajes en Gran Canaria y ha crecido de manera notable en Fuerteventura.

6,19 millones

Durante todo el pasado año llegaron 6.191.903 ciudadanos de Reino Unido al Archipiélago. Para medir la dimensión de esa cifra, basta con saber que Alemania, segundo gran nutriente para el motor económico de las Islas, aportó 3.171.741 visitantes menos o que cuatro de cada diez turistas (39,2%) del total de clientes extranjeros recibidos en la comunidad autónoma durante todo 2024 procedían de Gran Bretaña (y el Úlster); el 34,8% si se cuentan también los españoles que escogieron el Archipiélago como lugar de descanso.

Según los datos que maneja la empresa pública Turismo de Islas Canarias, encargada de la promoción internacional y nacional del destino, cada británico invierte una media de 1.472 euros en su viaje (138,7 euros por día), casi 40 euros más que el global de quienes llegan al Archipiélago. Eso sí, las 8,5 noches que permanecen en el destino, son algo menos de las 9,4 pernoctaciones por turista que disfrutan los hoteles, apartamentos y bungalós de toda la comunidad autónoma.

Capacidad de gasto

La alta capacidad de gasto que muestra este mercado se traduce en la preferencia por alojamientos de cuatro y cinco estrellas. Más de la mitad de los turistas de Reino Unido ocupan plaza en establecimientos de estas características. Además, son proclives a viajar en familia. La quinta parte de los clientes vienen con niños, un 20% que no tiene parangón en ningún en otro mercado. La fidelidad es otra de sus principales características. Tanta que ocho de cada diez viajeros procedentes de Reino Unido han estado ya antes en el Archipiélago y una cuarta parte repite hasta llegar a por lo menos diez veces.

La ciudad de Londres es el núcleo principal para los vuelos con las Islas y Mánchester, el aeródromo líder

Esta robustez encierra, sin embargo, el temor a que alguna circunstancia haga temblar la pasarela que une Reino Unido con la planta alojativa isleña. De ahí que la propia consejera de Turismo autonómica pusiera sobre la mesa la «capacidad de anticipar riesgos y construir un destino más resiliente» a base de diversificación. Entre los datos aportados por ella misma ayer en Londres, están sendos incrementos de la conectividad con Rumanía (68,5%), Eslovaquia (68%), República Checa (20%), Polonia (17,5%) o Portugal (16%).

Más necesario abrir nuevos mercados cuando, como advierte Mañaricua, se notan «leves caídas de los mercados alemán o escandinavo». Si el objetivo es mantener el año próximo las cifras de este 2025 o quedarse al menos cerca, los pequeños huecos que van quedando tienen que rellenarse. Llegar al punto de inflexión provoca que «las tarifas y los incrementos se amolden a la sostenibilidad», en opinión de Marichal. «No es sano crecer mucho más y es buena noticia que el aterrizaje sea suave», añadió el presidente de Ashotel.