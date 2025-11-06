El Gobierno confirma que quiere subir el sueldo a los funcionarios de Canarias: casi 200.000 trabajadores saldrían beneficiados

Los funcionarios canarios han recibido una buena noticia del ministerio de Función Pública, dirigido por Óscar López, que ha anunciado que firmará un nuevo acuerdo plurianual que incluirá una subida salarial para todos los trabajadores de este sector. El Gobierno ya ha trasladado a los sindicatos CSIF, UGT y CCOO que se está planteando un nuevo acuerdo que sea aplicable entre los años 2026 y 2028.

En Canarias, esta medida sería muy efectiva, ya que según la Encuesta de Población Activa (EPA), en las islas trabajan en torno a 190.000 empleados públicos, entre autonómicos, estatales, sanitarios, docentes y administración local/insular.

Nueva subida salarial para los funcionarios

El objetivo del Gobierno es que los funcionarios "no pierdan poder adquisitivo", tras varios años en los que no se han cumplido las promesas de una gran subida salarial. Este año, los empleados públicos ya habían recibido un aumento del 2,5% en su nómina, según se estipuló en la última subida del salario de los trabajadores públicos:

La subida fija pactada para 2025 es del 2%.

Además, si la inflación (el IPC) supera el 8 por mil (0,8%), se activa un 0,5% adicional.

Al igual que ya ocurrió en 2023 y 2024, el salario público se indexa parcialmente para compensar el golpe del encarecimiento de la vida. Así, se toman en cuenta dos factores: subida fija + subida variable vinculada al IPC.

Más de tres millones de funcionarios saldrían beneficiados

Cuando se apruebe la medida anunciada por el ministerio de Función Pública, más de 3,5 millones de trabajadores del sector público de todo el territorio nacional saldrán beneficiados. Desde 2022, el Gobierno reintrodujo mecanismos de compensación automática por inflación, algo que no existía desde la crisis financiera de 2008-2012, cuando se aplicaron recortes y congelaciones.

Así ha sido la evolución del aumento salarial de los funcionarios / LP

La reactivación de estos mecanismos ha sido clave para proteger el poder adquisitivo de los empleados públicos frente al aumento del coste de vida. Además, se espera que esta medida contribuya a mejorar la motivación y productividad dentro del sector, fortaleciendo así los servicios que el Estado presta a la ciudadanía. Por otro lado, expertos han señalado que, aunque estas políticas son necesarias, también es importante garantizar que no se generen desequilibrios fiscales a largo plazo.

¿Cuándo se conocerá la subida?

El Gobierno aún no ha confirmado ni cifras oficiales ni cuándo empezará a aplicarse. El Secretario Nacional de Acción Sindical de CSIF, Francisco Lama, ha informado a los medios de comunicación que el próximo miércoles 19 de noviembre, el ministerio de Función Pública se reunirá con los sindicatos más importantes y llevará una primera propuesta a la mesa de negociación para que comience a debatirse.

Así queda el salario de los funcionarios en 2025 tras aplicarse las subidas / LP

El CSIF sugiere que, como mínimo, se ajuste el IPC de 2025 y se destinen fondos adicionales tanto para corregir las desigualdades salariales entre administraciones como para recuperar progresivamente el poder adquisitivo.

También, la secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, se siente satisfecha con la propuesta, pero también reclama que "no estamos dispuestos a que sea un año de congelación o subida cero".

Cuando se sienten a negociar todas las partes implicadas, el resultado será beneficioso si se aprueba, y entre 2026 y 2028, los funcionarios sufrirán una importante subida salarial.