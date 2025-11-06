Gonzalo Bernardos ataca a los empresarios por no querer reducir la jornada laboral: "Quieren que trabajemos como en el siglo XIX"

Gonzalo Bernardos ha vuelto al centro del debate tras responder al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. El economista se ha mostrado contundente frente al líder de la patronal, quien afirmó que es falso que trabajar menos conduzca a una mejor calidad de vida. Estas declaraciones han incomodado profundamente al profesor, que no tardó en replicar con argumentos sólidos, dejando claro que, en su opinión, el máximo representante de los empresarios está equivocado en relación a la reducción de la jornada laboral.

Cuando surge un tema de actualidad que impacta a la sociedad, Gonzalo Bernardos está ahí para explicarnos claramente cómo nos afectan, benefician o perjudican los cambios. Ahora, el famoso profesor de economía en la Universidad de Barcelona, ha dado un duro golpe al líder de la CEOE por no querer reducir la jornada laboral. En el programa 'Más Vale Tarde' de laSexta, el experto ha animado a que de una vez se pongan de acuerdo los sindicatos, la patronal y el Gobierno.

Garamendi está en contra de la reducción de la jornada laboral

Antonio Garamendi fue muy claro en el foro de autónomos ATA: "Voy a decir otro mensaje que llevamos oyendo últimamente, que hay que trabajar menos para vivir mejor. Y eso no es verdad. No hay que trabajar menos para vivir mejor. No nos vamos a sentar en la mesa. No podemos sentarnos en una mesa donde la premisa es falsa".

Lucía Feijoo Viera

Según él, reducir las horas de trabajo no mejoraría la calidad de vida de los empleados. A pesar de las demandas de numerosos ciudadanos, el principal representante de los empresarios rechaza de manera categórica la propuesta de Yolanda Díaz de reducir la jornada laboral semanal de 40 a 37,5 horas por ley, una medida que beneficiaría a millones de españoles.

Gonzalo Bernardos es muy claro con su respuesta

El profesor inició su réplica recurriendo a las estadísticas para evidenciar una realidad preocupante: desde 2001, la jornada laboral únicamente se ha reducido en 6 horas al año. Sin embargo, "la productividad ha aumentado muchísimo más", por lo que ese salto de productividad no puede servir solo para engordar beneficio.

PI STUDIO

Bernardos defendía a los empleados y daba un toque de atención a los empresarios: "Las empresas aumentan la productividad y ese aumento de productividad tiene que ir parcialmente a los trabajadores. ¿Cómo? A través de mayor salario, y también de menos horas trabajadas".

En su alegato, Bernardos tiraba de ironía asegurando que "Garamendi quiere que trabajemos como los obreros del sector industrial en el siglo XIX, que se trabajaba hasta el domingo por la mañana". El economista ha sido muy crítico con el líder de la patronal porque, según él, "se equivoca".

"Yolanda Díaz tiene toda la razón del mundo cuando indica que es necesario e imprescindible para el bienestar de los españoles trabajar 37,5 horas. Si esto es lo que hacen los funcionarios, ¿por qué los trabajadores del sector privado han de trabajar más? No hay ninguna justificación", concluía Gonzalo Bernardos.