Los noruegos se quedan más tiempo en Canarias y los fineses son quienes más gastan

Última jornada destinada a profesionales de la 44ª Feria Internacional de Turismo de Londres (World Travel Market). La cita ha servido para constatar la buena salud de la que goza la demanda del que es el principal mercado para el negocio alojativo de las Islas. Hasta septiembre llegaron al Archipiélago 4,7 millones de británicos, un 2,7% más que en los nueve primeros meses del pasado año. Nada indica que el ritmo vaya a reducirse en el corto plazo. Ningún otro mercado hace sombra a Reino Unido. Sin embargo, hay otros lugares de procedencia que lo adelantan en variables que determinan la salud de la actividad económica protagonista en Canarias.

Estancia. Una de las condiciones más importantes para los empresarios hoteleros y extrahoteleros es la del número de pernoctaciones. Pueden venir muchos más visitantes pero reducir su estancia a la mitad, con lo que el negocio no obtendría beneficio adicional. En ese aspecto, los británicos no son los que más destacan. Sus viajes duran una media de 8,4 días, según los datos publicados por Turismo de Islas Canarias. La tendencia generalizada es bajista en los últimos años. Si bien tras la pandemia las ganas de viajar se imponen a otras consideraciones que antes gozaban de preferencia, fenómenos como la inflación y las inestabilidades económicas generadas por el belicismo ruso o israelí –súmese el efecto Trump– restan poder adquisitivo a la ciudadanía, que sigue volando a Canarias para disfrutar sus vacaciones pero con un recorte de la estancia.

Nicho a la baja

Dos países nórdicos aparecen al frente de este ranking, Noruega y Finlandia, con 15,1 y 11,5 días, respectivamente. Buena parte de los escandinavos que escogen las Islas para huir del frío invernal prolongan su presencia en la comunidad autónoma durante meses, lo que dispara la media. La mala noticia es que se trata de un nicho de demanda a la baja, con una conectividad que es hoy un 31,5% menor a la que llegó a alcanzar en el último invierno que no estuvo afectado por la pandemia (2018-2019).

La lejanía es otro de los factores que influyen en la mayor o menor permanencia en el destino. Prueba de ello es que los peninsulares son los que menos tiempo se quedan en Canarias (6,5 días). Es el valor más bajo de todos, también influido por la capacidad de renta de los españoles, muy inferior a la que disfrutan los ciudadanos del centro y el norte de Europa. Atendiendo a esto último, llama la atención que los italianos se sitúen en los vagones de cabeza, con 10,5 días, por detrás de suizos (11,3), suecos (11,2) y alemanes (11,1 días). Los últimos son los segundos que en mayor cantidad se decantan por el Archipiélago, pero como en el caso de los nórdicos, son los primeros que están mostrando signos de debilidad; eso sí, al contrario que aquellos mantienen la oferta de plazas aéreas por encima (5,4%) de la de la temporada alta turística 18-19.

Gasto

gasto. Otra de las claves principales y más evidentes para medir la salud de la actividad alojativa y el grado de intensidad con que se reparte el beneficio es el gasto que realiza cada visitante. Esta es una de las características que hacen aún más atractivo al mercado británico. Cada ciudadano procedente de Reino Unido invierte en su disfrute cada día una media de 138,7 euros. Así lo determinan los datos recogidos por Turismo de Islas Canarias referidos al año pasado y que prescinden del coste de los vuelos para eliminar la distorsión que generan las diferencias tarifarias que genera la distancia. Solo dos mercados se adelantan al principal nutriente de la planta alojativa isleña: Finlandia ( 158,7 euros) y Suiza (142,8).

De nuevo el turismo peninsular (111,8) se sitúa en el último puesto –entre los principales mercados–, a notable distancia de belgas (135,3 euros) e irlandeses (133,3), que son los cuarto y quinto cuyos viajes impactan de manera más intensa en sus carteras. Si se contempla el coste medio total de los viajes –vuelos incluidos–, suizos (1.784 euros), belgas (1.747), noruegos (1.741) y suecos (1.706) son los que mayor esfuerzo realizan. Los dos últimos mercados, por la distancia y los dos primeros, porque el volumen de negocio no permite las rebajas de las que gozan los países que cuentan con más rutas y frecuencias de vuelos.

¿'Pack' o no?

El paquete turístico –vuelo más estancia– era casi condición sine qua non cuando los europeos diseñaban un viaje al Archipiélago. Internet cambió el paradigma y la posibilidad de organizar el viaje por cuenta propia ganó adeptos. Los packs ofertados por los turoperadores mantienen su vigencia y su importancia para no pocos mercados, pero existen algunos como el italiano o el peninsular en los que quienes los adquieren son minoría. Solo el 18,5% de los llegados desde Italia se decantan por traer el viaje cerrado; 20,6% en el caso de los españoles del resto del Estado.

Sin embargo, los alemanes eligen aún esta modalidad de forma mayoritaria (65,3%), porcentaje que rebasan dos países nórdicos como Dinamarca (71,2%) y Suecia (69,5%). Neerlandeses (65,3%) y polacos (62,4%) superan también el 60%, mientras que los británicos se quedan a la puerta de atravesar esa frontera con el 59,2% de visitantes dejando la organización al turoperador.