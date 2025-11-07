Gonzalo Bernardos critica a todos los políticos del país: "Los impuestos van cada vez más a chorradas"

La mayoría de los españoles están preocupados por el destino de los impuestos que pagamos y cómo los políticos los gestionan para mejorar nuestro bienestar. Los tributos que debemos declarar a Hacienda, el ayuntamiento y otras administraciones no siempre se emplean como desearíamos, tal y como ha señalado Gonzalo Bernardos.

El famoso economista ha criticado en el programa 'Más Vale Tarde' de La Sexta que los impuestos "cada vez más van a chorradas". Él no dirige estas palabras hacia nadie, sino que piensa que es "en general" de toda la clase política. Esto viene en relación a unas declaraciones que ha hecho el profesor sobre el incremento del precio de los productos básicos.

La comida está cada vez más cara

"La subida del precio de los alimentos es un problema complejo. Hay productos que, el que gana, es quien lo produce, muchos en los que gana es el supermercado y hay otros en que, como se encarece la materia prima, la sustituyen por una peor para tener más margen", decía el economista en La Sexta.

Bernardos ha explicado una realidad que atormenta a muchas familias, porque "la mayoría de los productos han subido, pero no han bajado", dejando precios que doblan en muchas ocasiones a los de hace dos o tres años.

Gonzalo Bernardos se pone de lado de este famoso empresario

El profesor ha hecho estas declaraciones en relación a unas palabras de Juan Roig, fundador y dueño de Mercadona y cuarto español más rico, según la revista Forbes. Gonzalo Bernardos está casi de acuerdo con el valenciano, ya que él mismo piensa que "cada vez más los impuestos van a chorradas, cosas que benefician a los políticos y menos a sanidad, educación o asistencia social".

Ante esta afirmación tan clara, el economista matizaba que "no es de un político u otro, es relativamente general". Por eso, Bernardos explica que España necesita que sus políticos se preocupen por la población para que sus demandas y necesidades básicas queden "adecuadamente satisfechas".