El Ibex 35 busca consolidar los 16.100 puntos gracias al empuje de Amadeus

El Ibex 35 arranca la sesión de este viernes con alzas del 0,3% y busca consolidar los 16.100 puntos a pesar del retroceso que vivieron ayer la Bolsa de Nueva York. La Bolsa española ha alcanzado los 16.170 puntos, superando ampliamente el récord del cierre del pasado 29 de octubre cuando llegó a 16.150,1 enteros, en una sesión centrada un día más en los resultados empresariales. Al igual que el Ibex 35, las Bolsas europeas de Francfort y París abrían hoy la jornada en positivo, con ascensos del 0,3% en ambos casos, mientras que Londres se dejaba un 0,2% en torno a las 9.15 horas.

En los primeros compases de la sesión, las mayores subidas del selectivo se las anotaban Amadeus, que subía un 3,9%, hasta los 68,34 euros por título, seguida de ArcelorMittal (+1,4%), Ferrovial (+0,99%), Acciona Energía (+0,98%) y Aena (+0,85%). En el lado opuesto destacaban las caídas de IAG (-6,5%, hasta los 4,4 euros por acción), Cellnex (-0,87%), Rovi (-0,64%) y Sacyr (-0,58%). Estas tres últimas hicieron ayer públicos sus resultados de los nueve primeros meses.

Este viernes se han conocido antes de la apertura del mercado varios resultados empresariales. Amadeus ganó 1.088,2 millones de euros entre enero y septiembre, cifra un 10,1% superior a los 988,3 millones de euros del mismo periodo del año anterior, impulsado por los sólidos resultados de sus segmentos de actividad.

El 'holding' IAG, que agrupa a aerolíneas como Iberia, British Airways o Vueling, ganó 2.703 millones de euros en los primeros nueves meses de este año, un 15,5% más que en el mismo periodo del año anterior, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Y constata una demanda de viajes "fuerte" a pesar del entorno macroeconómico y geopolítico.

Técnicas Reunidas obtuvo un beneficio neto atribuido de 106,9 millones de euros en los nueve primeros meses del año, cifra un 63% superior a la del mismo periodo de 2024, según ha informado este viernes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Oryzon Genomics registró pérdidas de casi 1,3 millones de euros en los nueve primeros meses del año, cifra un 44,6% inferior al resultado negativo de 2,27 millones de euros del mismo periodo de 2024, según ha informado este viernes la compañía biofarmacéutica.

Ezentis registró unos ingresos de 23,4 millones de euros en los nueve primeros meses del año, cifra que multiplica por más de dos (+124%) la del mismo periodo de 2024, que fue de 10,5 millones de euros, según ha informado este viernes la compañía.

Rovi los difundió por la mañana, mientras que Cellnex informó --tras el cierre de mercado-- que repartirá hasta 2026 entre sus accionistas 1.000 millones de euros (entre reparto de dividendo y recompra de acciones), pese a elevar en un 87% sus pérdidas en los nueve primeros meses del ejercicio, hasta los 263 millones de euros.

También tras el cierre de la Bolsa de ayer, Sacyr comunicó que obtuvo un beneficio neto atribuible de 62 millones de euros en los nueve primeros meses de 2025, lo que supone una caída del 16% respecto al mismo periodo del año anterior, debido al impacto contable negativo derivado de la venta de tres autopistas en Colombia.

CaixaBank ha ejecutado el 91,7% de su recompra de acciones en la vigésima primera semana del programa, cuyo importe máximo se ha fijado en 500 millones de euros, según ha informado este viernes la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Wall Street cerró este jueves en rojo, lastrado por la caída de las acciones de grandes tecnológicas como Microsoft, que perdió un 1,98%, Amazon, que cayó un 2,86%, o Nvidia, que cedió un 3,6%. Al término de la sesión en el parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales bajó un 0,84%, hasta 46.912 puntos; el S&P 500 retrocedió un 1,12%, hasta 6.720 unidades, y el tecnológico Nasdaq perdió un 1,9%, hasta 23.053 enteros.

Los accionistas de Tesla aprobaron este jueves el paquete salarial para el director ejecutivo Elon Musk --valorado en hasta 1 billón de dólares durante la próxima década (más de 866.000 millones de euros)--, tras la votación celebrada en la junta general accionistas del fabricante norteamericano celebrada este jueves. En la asamblea general, más del 75% de las acciones de Tesla votaron a favor del histórico paquete salarial, pese a que en las horas previas esta medida fue bastante cuestionada por algunos de sus grandes grupos inversores, como el fondo soberano de Noruega, Norges Bank Investment Management.

Por su parte, el índice de referencia de la Bolsa de Shanghái cayó un 0,25% tras ceder 10,2 puntos hasta los 3.997,56. Por su parte, el parqué de Shenzhen se dejó 48,36 unidades (-0,36 %) y finalizó con 13.404,06.

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, subía un 1% en la apertura de los mercados europeos y se situaba en los 64,03 dólares, mientras que en su cotización West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, se revalorizaba un 1,1%, hasta los 60,10 dólares.

En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1534 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años escalaba hasta el 3,185%.