Solo tres de cada cien pisos en las Islas cuestan menos de 700 euros

La subida del precio del alquiler deja un parque inmobiliario cada vez menos accesible. Únicamente el 3% de los pisos ofertados en las Islas cuestan menos de 700 euros de acuerdo con el informe de Pisos.com. De la última encuesta del Instituto Nacional de Estadística sobre el coste laboral –la correspondiente al cierre de 2024– se desprende que la nómina media de los asalariados canarios se situó el pasado año en 1.669 euros brutos. Lo que supone destinar, como mínimo, el 60% del salario en el arrendamiento de un hogar.

De este modo, el Archipiélago se sitúa en el quinto puesto entre las comunidades con el precio de alquiler por metro cuadrado más elevado, con una media de 13,03 euros. Además, se encuentra entre las regiones con los precios más altos, junto con el País Vasco, Cataluña y Baleares.

El panorama nacional dibuja un escenario aún más crítico para la vivienda, en el que el 37% de los pisos en alquiler en España tienen un precio superior a los 1.500 euros mensuales. Esto es, que casi cuatro de cada diez arrendamientos copan casi el total del salario mensual de los canarios. Una situación que, aunque afecta al conjunto nacional, impacta especialmente en los isleños, cuyos sueldos son uno de los más bajos del país. Mientras, los hogares entre 700 y 1.000 euros mensuales representan el 27% del total, la franja de entre 1.000 y 1.500 euros supone el 24%, y tan solo el 12% de los inmuebles en alquiler tiene un precio inferior a 700 euros al mes.

Demanda de vivienda

La falta de oferta es una de las principales causas de este desajuste entre el salario mensual y el precio del arrendamiento, a pesar del dinamismo inmobiliario que experimentaron las Islas el pasado año. Lo cierto es que en la provincia de Santa Cruz de Tenerife la construcción de edificios residenciales aumentó en 2024 un 118% con respecto al año anterior, aunque en el caso de la provincia vecina, Las Palmas, no solo no incrementó sus edificaciones, sino que retrocedió un 14%.

En términos absolutos, Santa Cruz de Tenerife contabilizó 1.775 viviendas terminadas frente a las 1.114 en Las Palmas. No obstante, expertos en el sector inmobiliario advierten de la necesidad de construir más de 50.000 hogares al año para cubrir la demanda real.

Una búsqueda rápida en uno de los principales portales inmobiliarios, como Idealista, muestra anuncios en la capital grancanaria como: piso de 62 metros cuadrados, una habitación y 1.100 euros al mes. Otras ofertas por debajo de este umbral de los 700 euros que marca el informe de Pisos.com anuncian: estudio, 35 metros cuadrados, 650 euros al mes. En el caso de buscar en las zonas más turísticas, como San Bartolomé de Tirajana, el buscador muestra pisos de 50 metros cuadrados, de nuevo, de una habitación y por la friolera de 1.400 euros al mes.

Pisos compartidos

En la zona de estudiantes de San Cristóbal de La Laguna, en Tenerife, la estampa es la misma o incluso más crítica si se tiene en cuenta que muchos alumnos no tienen más remedio que desplazarse al municipio para continuar sus estudios superiores en la universidad. Idealista cuenta con anuncios de pisos de apenas 60 metros cuadrados, una habitación y un alquiler mileurista. Precisamente, en la capital tinerfeña se encuentran los precios medios por habitación más caros del país. En concreto, Pisos.com anota una media de 504,08 euros, el sexto puesto por detrás de Barcelona, Madrid, Palma, Valencia y San Sebastián (Donostia). Así, el único remedio a pagar por estos altos precios para los jóvenes es abandonar sus estudios superiores.