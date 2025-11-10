Los Kretz, la familia francesa que ha reinventado la venta de lujo inmobiliario a través de las redes sociales

El mercado de lujo se caracteriza por la discreción y el disimulo. Especialmente si de lo que se trata es de vender un inmueble. Sin embargo, las costumbres están para romperse. Y eso es lo que han hecho los Kretz. Esta familia francesa aterrizó hace dos años en España para probar en el mercado español el modelo que les ha hecho conocidos en el país vecino. Su manera de trabajar consiste en mostrar los inmuebles y generar conversación en torno a ello mediante el uso de las redes sociales. Lo han hecho desde su agencia familiar, Kretz&Partners, que se ha hecho famosa en todo el mundo por la serie de Netflix L'Agence. El año pasado consiguieron una facturación de 1,3 millones de euros y vendieron 18 inmuebles.

Louis Kretz y su mujer Adriana Pinos codirigen Kretz Spain y estuvieron recientemente en Madrid junto a Rapahel Kretz, responsable del desarrollo internacional de la firma y benjamín de la familia, con el objetivo de reforzar su apuesta por el sector inmobiliario en la capital. Para desentrañar sus planes en Madrid, los Kretz eligieron un piso de lujo en plena Gran Vía que tienen a la venta por más de cinco millones de euros. "Madrid continúa siendo una ciudad barata en comparación a París, los precios son entre un 40% y un 60% más baratos. Para el comprador extranjero, continúa siendo una urbe atractiva y dinámica con mucho margen de crecimiento todavía", expone Adriana Pinos. "Esta ciudad combina precios razonables y alta calidad de vida", asegura Loius Kretz.

Arriba de izquierda a derecha; Valentin Kretz, Louis Kretz, Raphael Kretz, y Martin Kretz. Y abajo, Olivier y Sandrine Kretz / Imagen cedida

Más allá de la capital española, los Kretz asegura que los compradores internacionales, como franceses, alemanes o estadounidense, están empezando a fijar su mirada en España para la adquisición de inmuebles de lujo. "Cada zona de España tiene su perfil. En la Costa del Sol hay mucha obra nueva y es uno de los lugares predilectos del inversor extranjero. En Madrid y Barcelona predomina el cliente residencial. Estamos empezando a ver a Palma como otro lugar en auge gracias al vuelo directo que tiene desde Nueva York, es otro mercado en auge. Por el contrario, Ibiza se ha convertido en "un mercado más de alquiler que de venta, muy estacional y competitivo", explica Pinos.

La primera toma de contacto de los Kretz en España fue Barcelona. "Visitábamos la ciudad por lo menos tres veces al año y nos encantaba", asegura Loius Kretz. Aunque Madrid también les llamó la atención por su dinamismo empresarial. "Empezamos a buscar negocio al mismo tiempo en ambas ciudades. Al principio hacíamos los trámites desde la sede en Francia y eso generaba desconfianza en los propietarios. Todo era más burocrático, pero con la creación de la filial española, todo se ha simplificado. Ahora ya tenemos quince agentes y trabajamos con total autonomía", asegura.

Los Kretz destacan que la capital de España está ahora "explotando". "Ahora mismo detectamos mucha más demanda que oferta. En el centro, en distritos como Salamanca, Recoletos o Retiro, el mercado está saturado, pero las afueras ofrecen muchas oportunidades para las familias que buscan un hogar seguro cerca de colegios internacionales", asegura Adriana Pinos.

Aunque aún no cuentan con una oficina física en España, la apertura de su primera flagship en París, prevista para diciembre en la Rue u Bac, marcará un hito en su modelo de negocio. "No queremos ser una agencia clásica. Queremos crear un espacio donde cada sala represente los países en los que estamos haciendo negocio actualmente: Estados Unidos, España, Brasil... queremos crear un entorno en el que los clientes puedan tomar un café, hablar de propiedades, pero también de proyectos", explica Adriana Pinos. La prioridad de la familia Kretz es romper con la "frialdad" de las agencias tradicionales y reforzar la experiencia del cliente.

Un lujo que se muestra

Los Kretz le han dado la vuelta al concepto de vender lujo. En un sector donde la discreción era una de las características irrenunciables, ellos han decidido tirar de las redes sociales y enseñar el producto no solo a un público determinado, sino a todo el mundo. "Hace una década nadie usaba las redes sociales para mostrar propiedades de lujo, sin embargo, hoy todos los hacen. Nosotros fuimos los primeros en entender la potencia de las plataformas digitales para el negocio inmobiliario del lujo", afirma Loius Kretz.

No se trata únicamente de publicar fotos de las mansiones. Los Kretz crearon un formato visual en el que ellos mismos enseñan las viviendas. "Hacemos storytelling sobre cada propiedad: quién la vende, por qué, qué la hace especial. Eso crea una conexión distinta con el público", aseguran. Muchos clientes incluso les conocen antes de reunirse con ellos. "Con esta estrategia eliminamos barreras y generamos confianza de forma natural", explican.

También atribuyen su éxito a la serie de Netflix, que se ha emitido en más de 180 países y traducido a 32 idiomas. "Gracias a esa visibilidad pudimos plantearnos montar la sucursal española. Sin la serie, creemos que hubiera sido mucho más complicado", aclara Loius Kretz. A pesar de la exposición pública, los Kretz asegura que su negocio no va a buscar cantidad, sino que buscan calidad. "Ponemos mucha atención y recursos en la comunicación y el marketing. Buscamos que cada propiedad que vendemos tenga su historia, su identidad...", explican.

En un sector dominado por agentes discretos y por el boca a boca, esta familia francesa ha roto moldes y ha convertido el sector de lujo en objeto de espectáculo. Una apuesta que, una década después, se ha mostrado rentable y acertada. La familia Kretz lleva cuatro generaciones dedicada al sector inmobiliario. Trabajan juntos, se ven a diario y viajan en grupo. "A veces nuestra abuela reconoce que está harta de escuchar hablar de negocio y de la inmobiliaria hasta en los encuentros de Navidad. Es difícil separar la vida familiar de la persona. Pero es que para nosotros es una pasión, es parte de nuestra vida", concluye Louis Kretz.