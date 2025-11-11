Directo | Rueda de prensa del Consejo de Ministros

El Gobierno ha introducido modificaciones para actualizar la normativa nacional en materia del uso y transporte de piensos para la alimentación animal, y adecuarla a la legislación europea mediante un real decreto aprobado en el Consejo de Ministros del pasado 21 de octubre y publicado en el Boletín Oficial del Estado el pasado sábado 8 de noviembre.

Las modificaciones afectan al Real Decreto 496/2024, de 21 de mayo, que establece disposiciones relativas a la alimentación de animales de granja con piensos de origen animal, añadiendo una excepción adicional en materia de transporte de materias primas para piensos, en lo que respecta a la prohibición de alimentar a animales de granja no rumiantes, distintos de los de peletería, con proteínas animales y que ya era de aplicación conforme a la normativa.

Además, se establecen los requisitos para que los transportes de materias primas para piensos y piensos compuestos puedan acogerse a las excepciones permitidas en territorio nacional, entre las que se encuentran la limpieza de los vehículos en establecimientos registrados por la autoridad competente como fabricantes de piensos para mascotas.

El Gobierno también ha realizado modificaciones en el artículo 13 del Real decreto 629/2019 relativo a los puntos de entrada nacionales para la importación de piensos de origen vegetal, que introducen los nuevos requisitos establecidos en la normativa exigibles a instalaciones de control oficial donde se descargan mercancías a granel de gran volumen.

Igualmente, se han establecido requisitos para la designación de los actuales puntos de entrada de la importación de productos de origen no animal destinados a la alimentación animal y se ha actualizado el formato de documento necesario para realizar los controles en la importación de mercancías de origen no animal destinadas a la alimentación animal procedentes de países terceros.