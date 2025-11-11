El Consejo de Ministros aprueba el anteproyecto de ley para bajar las ratios a 22 en primaria y 25 en la ESO

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley para que las clases de educación primaria en España tengan, como máximo, 22 alumnos (frente a los 25 actuales) y en la ESO y Bachillerato, máximo 25 (frente a los 30 actuales).

Cuando la norma sea una realidad, el calendario de aplicación será gradual y empezará a implementarse en septiembre de 2027. A partir de las cifras planteadas, las comunidades autónomas podrán, incluso, bajar más.

El anteproyecto de ley elaborado por el equipo que dirige Pilar Alegría y aprobado este martes por el Gobierno plantea también que el alumnado con necesidades educativas especiales (solo los que tienen discapacidad física, intelectual o sensorial o trastornos severos) compute como dos plazas.

Una vez que esté aprobado en segunda vuelta por el Consejo de Ministros -este martes ha sido la primera- pasará al Congreso y al Senado para su aprobación definitiva y entrada en vigor.