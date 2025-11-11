La gripe aviar dispara el precio del huevo en España y agrava la incertidumbre del mercado

La crisis que muchos analistas advertían desde hace meses ya toma forma con contundencia en España.La gripe aviar avanza por el territorio nacional y, con ella, los efectos en el mercado del huevo comienzan a reproducir lo ocurrido en otros países durante los últimos dos años. Las cifras oficiales, los estudios de instituciones internacionales y los datos de consumo pintan un panorama que, aunque no alcanza la gravedad registrada en Estados Unidos, sí apunta a un problema creciente para productores, distribuidores y consumidores.

Brotes en expansión y un mercado tensionado

La réplica europea del fenómeno estadounidense no se ha hecho esperar. Hace un año y medio, una sucesión de enfermedades ligadas a la gripe aviar desató un incremento sin precedentes en el precio del huevo en mercados internacionales, con subidas superiores al 200%. Ese episodio marcó una referencia que el sector español observa hoy con atención.

De acuerdo con los datos recopilados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), la referencia del precio del pollo en el puerto de Georgia —un indicador clave en el comercio internacional— experimentó una escalada del 208% entre abril de 2020 y mayo de 2022, pasando de 0,73 dólares por libra a 2,27 dólares. Posteriormente, la corrección llegó y los precios descendieron un 24,3%, situándose en torno a los 1,72 dólares por libra. Aun así, permanecen en niveles históricamente elevados, y su evolución continúa siendo un termómetro para el mercado global.

La tormenta perfecta en España

En el mercado español, el impacto comienza a sentirse con intensidad.Los registros más recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE) revelan que el precio del huevo ha subido un 18% en comparación con el año anterior. Esta escalada responde a una combinación de factores que se retroalimentan entre sí: aumento de brotes de gripe aviar, una demanda estable que no se reduce y condiciones meteorológicas que favorecen la propagación del virus.

La subida del precio de los huevos también impacto a los alimentos elaborados. / MANOLO NEBOT ROCHERA

El Ministerio de Agricultura confirma ya 14 focos activos en distintas provincias: Valladolid, Huelva, Toledo, Badajoz, Guadalajara y Madrid. Un avance que sigue la tendencia registrada en el resto de Europa, donde el Sistema de Información de Enfermedades Animales de la Unión Europea ha detectado 139 focos en lo que va de año.

Restricciones y medidas urgentes

Ante este escenario, el Gobierno español ha decidido dar un paso drástico: prohibir que las aves de corral se críen al aire libre a partir del próximo lunes. Se trata de una medida preventiva que países como Alemania y Francia ya adoptaron semanas atrás. Según el Ministerio de Agricultura, el incremento reciente de casos evidencia “una tendencia al empeoramiento”, lo que eleva el riesgo de propagación y obliga a intensificar el control.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) advierte que el incremento acumulado en los precios de los huevos de tamaño M ha crecido un 137% desde 2021. En febrero, una docena costaba 2,14 euros; en octubre, 3,14 euros. Lo mismo ocurre con los huevos L, que se han encarecido desde 2,33 euros hasta 3,25 euros en el mismo período. La organización señala tres factores clave: la gripe aviar, la resistencia de intermediarios a reducir márgenes y el encarecimiento del origen.

Evolución del aumento del precio de la carne de ave y los huevos (2002 - 2024) / INE

Un impacto desigual entre huevo y carne

Aunque el impacto en los huevos es evidente, la carne de pollo presenta un comportamiento diferente.El INE muestra que los precios de la carne han aumentado solo un 3,6% interanual, mucho menos que los huevos. La razón radica en la estructura de producción: mientras que las gallinas ponedoras son especialmente sensibles a los brotes, la carne procede de un sistema productivo mucho más amplio y menos expuesto.

España cuenta con un volumen anual de 750 millones de pollos y una producción de 1,7 millones de toneladas. La cría intensiva en granjas cerradas limita el contacto con aves silvestres, reduciendo el riesgo de contagio. Por este motivo, los brotes afectan menos a la carne que a la producción de huevos.

La industria avícola pide calma

Desde Avianza, la interprofesional del sector avícola, aseguran que no existe riesgo de desabastecimiento de carne en España. No se han producido sacrificios masivos que puedan comprometer la cadena de suministro ni afectar de forma significativa a los precios de los productos cárnicos españoles. Sin embargo, reconocen que la expansión del virus mantiene en alerta al sector.

EMPRESA DE MAYOR PRODUCCION DE HUEVOS FRESCOS DE ... /

La propia interprofesional señala que el riesgo de expansión existe porque las aves silvestres funcionan como portadoras naturales del virus. Aun así, insisten en que con medidas de bioseguridad adecuadas, este riesgo puede controlarse.

Según el Ministerio de Agricultura, en España hay 47,8 millones de gallinas ponedoras y un stock anual aproximado de 600 millones de pollos de engorde. A lo largo de este año, 2,65 millones de aves han muerto o han sido sacrificadas a causa de la gripe aviar. Aunque la cifra es considerable, se encuentra lejos de comprometer el abastecimiento, gracias al tamaño y rotación del stock nacional.

La dimensión global del problema

La crisis actual no es un episodio aislado.En 2020 comenzó la que se considera la mayor ola de gripe aviar registrada, con brotes simultáneos en Asia, África y Europa. En 2021, el virus llegó a Norteamérica y, un año después, a Sudamérica. Además, según la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), empezaron a documentarse contagios en mamíferos, señal de que el virus evolucionaba y ampliaba sus riesgos.

Imagen de pechugas de pollo. / Pixabay

A nivel global, más de 311 millones de aves han muerto o han sido sacrificadas para frenar la enfermedad. En Estados Unidos, la cifra supera los 82 millones, mientras que en la Unión Europea se calculan más de 50 millones de sacrificios.

Aunque España mantiene el suministro controlado, el comportamiento del virus y su expansión geográfica mantiene en tensión a granjas, autoridades sanitarias y mercados internacionales. La evolución de los próximos meses será determinante para saber si se producirá una escalada similar a la estadounidense o si las medidas de bioseguridad logran contener el avance. Por ahora, el consumidor ya se enfrenta a un escenario claro: el precio del huevo seguirá siendo un producto sensible, caro y condicionado por la expansión de la gripe aviar.