La falta de presupuesto estatal frena la implantación del vehículo eléctrico en Canarias

El Plan Moves, con el que el Gobierno central ha incentivado durante los pasados años la sustitución de vehículos de combustión por otros libres de emisiones –eléctricos, de pila combustible y electrolineras–, no tendrá cuarta edición. La ruptura total de Junts con el PSOE impide la eventual renovación del programa de incentivos, lo que, según fuentes del sector, lastrará la implantación del vehículo eléctrico en Canarias y en toda España.

El pasado mes se matricularon en el Archipiélago 381 unidades de cero emisiones –el 73,2%, de particulares–, lo que supone un incremento del 31% con respecto al mismo mes del año pasado, según datos de la patronal canaria Aconauto, integrada en Faconauto. Su presidente, Manuel Sánchez, estima que el año podría cerrarse en todo el país con un total de 110.000 vehículos eléctricos vendidos y, en condiciones normales, aspirar a que el año próximo se cierre con entre 140.000 y 150.000. En todo caso, muy lejos del millón que mencionó Pedro Sánchez cuando alentaba a alcanzar los seis millones de estos coches en circulación en el año 2030.

Evaporación política

El escenario empeora tras evaporarse el Moves por la vía política. El PP, igual que ha hecho con el decreto Canarias, ya ha avanzado que solo daría su apoyo si el decreto para dotar de ficha financiera un nuevo Moves, no menciona ninguna otra cuestión diferente de esta. En el Ministerio de Industria dan por descontado que siempre encontrarán los conservadores un motivo para evitar sumarse a la convalidación de un decreto ley. El momento político es el contrario a cualquier tipo de apoyo caiga quien caiga. La estrategia de asfixiar al Gobierno no admite fisuras para Génova en este tiempo.

Manuel Sánchez lamenta el escenario actual y, sobre todo, el parón que va a suponer para la entrada en circulación de los coches que no contaminan. «Nosotros pedimos estas ayudas no por el propio beneficio, sino para facilitar la compra a los ciudadanos», expone el presidente de Faconauto, que añade: «Sin los incentivos, no va a haber manera».

Hernández Zapata

Ante esto, el Gobierno central maneja la puesta en marcha de un nuevo programa de ayudas que manejaría de manera directa. Una medida que el consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, no ve con malos ojos «siempre y cuando sea para que la ayuda llegue directa al concesionario y que el comprador vea el descuento en el momento de adquirir el vehículo».

En cualquier caso, esta medida también se enfrenta al bloqueo legislativo. Es decir, tampoco cuenta con ficha financiera. Ni la tendrá, así se encargará de que sea la oposición. Además, desde la Federación Regional Canaria de Empresarios Importadores y Concesionarios de Automóviles (Fredica), su vicepresidente ejecutivo, Rafael Pombriego, advierte de que este camino abre la puerta al problema de una posible devolución de las ayudas del Moves por parte de un número indeterminado de compradores.

92% cubierto

Según datos de la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, la pasada semana ya se habían presentado 3.300 solicitudes por el 92% de los 11,1 millones de euros –hay otros tres millones para infraestructuras de recarga– asignados a Canarias en el Moves III. El plazo para remitir las solicitudes se abrió el pasado 2 de agosto y finaliza el próximo 31 de diciembre.

Pombriego sitúa en la excesiva tardanza en la llegada de las ayudas el origen de la inquietud que describe. En la actualidad, las gestiona la administración autonómica, que las eleva al IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía), órgano encargado de resolver. Para cuando se liberan los fondos y llegan al comprador «pueden haber pasado 18 meses», señala el vicepresidente ejecutivo de Fredica.

Mantener el interés

Para que los compradores no pierdan interés, los concesionarios adelantan los incentivos que, en palabras del representante empresarial, pueden oscilar entre «4.500 y 7.000 euros», dependiendo de las marcas y modelos. Por el momento resta por cubrirse un 8% de la partida, pero el sector da por seguro que se superará este mismo mes. «El comprador es el titular de la ayuda y hasta el último día del año se presentan todas, aunque se supere lo presupuestado», aclaró Pombriego.

Se opera de este modo porque «siempre puede ocurrir que haya expedientes incompletos», continúa el vicepresidente ejecutivo de Fredica. Es decir, se intenta que no quede ni un solo euro sin cubrir utilizando una especie de overbooking. Manuel Sánchez asegura que se informa a los compradores cuando las ayudas se agotan y se apuntan en una especie de «lista de espera».

Llegado el caso, si la subvención no se concreta, el concesionario reclama la ayuda que adelantó al particular, autónomo, empresa, asociación, comunidad de propietarios o administración, que conforman el catálogo de destinatarios del Moves.