Talgo convoca la junta para completar la entrada del consorcio liderado por Jainaga y la SEPI en su capital

Talgo ha convocado el próximo 13 de diciembre la junta extraordinaria de accionistas que deberá refrendar los múltiples acuerdos que completarán la entrada del consorcio vasco liderado por el empresario José Antonio Jainaga, presidente de Sidenor, en el capital del fabricante. Entre los puntos del día destaca una ampliación de capital, dos emisiones de bonos convertibles y la nueva estructura de financiación de la compañía.

La pasada semana, el consorcio en el que participa Jainaga junto a las fundaciones BBK y Vital y a Finkatuz, el fondo de inversión del Gobierno vasco, cerró la compra del 29,7% del capital de Talgo a su anterior máximo accionista, el fondo británico Trilantic. Sin embargo, el cierre de esta operación estaba supeditado, como confirmaron ambas partes, a la aprobación de una "nueva estructura de financiación de la compañía, imprescindible para llevar a cabo el traspaso definitivo de las acciones y el inicio de una nueva etapa en Talgo".

Precisamente, esta nueva estructura de financiación es la que se votará en la próxima junta de accionistas, que se celebrará en Madrid, en la sede del fabricante en la zona de Las Matas —aunque se podrá seguir de forma telemática—, el próximo 12 de diciembre a partir de la una de la tarde en primera convocatoria o el 13 de diciembre a la misma hora si no se alcanza el quórum necesario el día anterior. Esta será la última que se celebre en la capital, ya que uno de los acuerdos para la entrada del consorcio vasco en el capital es devolver la sede social al País Vasco, comunidad que abandonó la compañía por el terrorismo de ETA.

Orden del día de la junta de Talgo

El primer acuerdo que se someterá a votación será una ampliación de capital con exclusión del derecho de suscripción preferente y sin previsión de suscripción incompleta por casi 50 millones de euros. El segundo y tercero, dos emisiones de bonos convertibles, una de 30 y otra de 75 millones de euros. El cuarto punto es la nueva financiación de Talgo, de hasta 770 millones de euros —estructurado en un tramo de hasta 650 millones con garantía parcial de CESCE y un tramo revolving de hasta 120 millones— además de una línea de avales de hasta 500 millones de euros con garantía parcial también de CESCE. Por último, se fijará en ocho el número de asientos en el consejo de administración.

José Antonio Jainaga declara en la Audiencia Nacional

Coincidiendo con la convocatoria de la junta extraordinaria, José Antonio Jainaga acudirá a la Audiencia Nacional a declarar en una investigación por la venta de acero a una empresa israelí que lo habría utilizado para la fabricación de armas, hechos que de confirmarse constituirían un posible delito de lesa humanidad o genocidio.