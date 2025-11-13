Junts impide la congelación de tasas aeroportuarias que reclama Canarias

Canarias clamó contra la subida de tasas aeroportuarias –6,5% a partir del próximo 1 de marzo– anunciada por AENA el pasado verano. Sus quejas y demandas fueron desoídas, pero la comunidad autónoma tenía ayer una última oportunidad de que el incremento decayera. Sin embargo, Junts per Catalunya, que esta misma semana anunció a bombo y platillo que rompía su relación de apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez, lo impidió votando en contra de la moción que había presentado el PP.

A los populares solo les apoyó Vox, el resto de formaciones –salvo los gallegos del BNG, que se abstuvieron– votaron en contra. Míriam Nogueras, portavoz en la Cámara Baja del partido que preside Carles Puigdemont, explicó que la enmienda que se votaba pedía la congelación total de «las tasas hasta 2031. Por tanto, que no haya inversión en ningún lugar. Es una posición complicada y más cuando los mantras que se van publicando son muy reduccionistas», relató Nogueras. Lo más llamativo es que la pelota venía desde el Senado, donde el PP, con mayoría absoluta en la Cámara Alta, aprobó esta enmienda a la Ley de Movilidad Sostenible. Aunque no necesitaba de sus votos, contó allí con el apoyo de Junts y Vox.

"Abusivos incrementos"

La oposición defendió la iniciativa como un freno a los «abusivos incrementos» en los costes para aerolíneas y pasajeros, mientras que AENA alertaba de que tumbar la subida habría supuesto una merma importante de los ingresos. Como empresa cotizada, remitió a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) una advertencia en torno a una eventual modificación del informe de inversión que había enviado con anterioridad. En los últimos días, sus acciones perdieron hasta un 5,07% de su valor.

Desde que se conoció la intención del operador aeroportuario de elevar las tasas –68 céntimos por pasajero– por vez primera en los últimos diez años, el Gobierno de Canarias advirtió de la necesidad de preservar el especial trato que brinda el Régimen Económico y Fiscal (REF) a la comunidad autónoma. Este fuero isleño recoge la obligación de que los incrementos tengan en cuenta la imposibilidad de unir las islas entre sí y estas con el resto del territorio español mediante carreteras y trenes.

Pérdida de competitividad

También las patronales turísticas de las Islas alzaron la voz contra la medida por entender que impactará contra su negocio. «Para lograr la competitividad de los puertos y aeropuertos con respecto de otros que por su cercanía geográfica puedan resultar de uso alternativo, en Canarias se establecerán reducciones o bonificaciones sobre las tasas portuarias y aeroportuarias respecto a las vigentes a nivel nacional, logrando la competitividad con los puertos y aeropuertos de uso alternativo». Así reza el punto cuarto del artículo 4 del REF.

Tras conocer ayer el resultado de la votación, AENA anunció que mantendrá inalterada su propuesta de inversión regulada de casi 13.000 millones de euros en el periodo 2027-2031 prevista en el Documento de Regulación Aeroportuaria (Dora III). En esa suma se incluyen 1.000 millones que irán a parar a la mejora de las instalaciones de los aeródromos en Canarias.

Tenerife y Lanzarote

Así lo acordaron los ejecutivos de la empresa mixta (49% privada y 51% pública) con el Ejecutivo de las Islas. Entre las actuaciones principales que se incluyen están las remodelaciones de las terminales de los aeródromos Tenerife Sur y Tenerife Norte. El presupuesto previsto para estas obras asciende a 800 millones de euros. También se ampliará la terminal del aeropuerto de Lanzarote, con obras de mejora en las zonas de facturación, embarque y recogida de equipajes, además de en los controles de seguridad.

El operador aeroportuario da así forma a una demanda histórica del Archipiélago. Las patronales demandan desde hace años mejoras que eviten la congestión en los aeropuertos canarios. Al terminar el pasado año, los aeródromos de las Islas se anotaron un nuevo récord de pasajeros que se superará en este 2025. Al paso por el mes de agosto, el incremento del volumen de pasajeros es del 5%. El retraso de las obras que se acometerán durante los próximos años amenaza con que se alcance una situación de bloqueo.

En concreto, los aeropuertos de Lanzarote y Tenerife Norte rozan su capacidad máxima, mientras que el de Tenerife Sur deja de manera periódica imágenes de saturación en los controles de pasaportes que no concuerdan con la fortaleza de un destino turístico como Canarias. Desde que el Brexit obliga a los británicos –principal mercado para el turismo canario– a ingresar mostrando el pasaporte, son habituales las largas esperas. Tanto los dos aeropuertos de Tenerife como los de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura se encuentran entre los más transitados de España.